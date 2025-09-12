Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Suat Vilgen

Galatasaray'dan son gün bombası! Arjantin'de dev transfer pazarlığı

Galatasaray, transfer döneminin sona ermesine saatler kala Arjantin ekibi Independiente forması giyen Şilili orta saha Felipe Loyola için masada!

KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 12:12

döneminin son saatlerine girilirken ’dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Independiente’de forma giyen Felipe Loyola için Arjantin ekibiyle masaya oturdu.

Galatasaray'dan son gün bombası! Arjantin'de dev transfer pazarlığı
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Fotomaç'ın haberine göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun serbest kalma bedeli 15 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Galatasaray ise yüksek bonservis yükünden kaçınmak için seçeneğini değerlendiriyor. Plan; satın alma opsiyonunu daha düşük bir seviyede tutarak bu sezon maliyeti minimuma indirmek. Böylece kulüp, rekor harcama yaptığı transfer döneminde hem mali dengeyi korumayı hem de gelecek sezon için rahat hareket etmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan son gün bombası! Arjantin'de dev transfer pazarlığı

BAYERN DE İSTEMİŞTİ

Avrupa’da forma giymek isteyen Felipe Loyola’nın ismi daha önce Bayern Münih ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu kez Independiente’nin ayrılığa izin verebileceği belirtiliyor.

Güçlü fiziği, mücadeleci oyun tarzı ve çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Loyola, hem orta sahada hem de sağ bekte görev yapabiliyor. Hücum yüküne katkı sağlarken savunmadaki direnciyle de öne çıkan Şilili futbolcunun, ’in fiziksel temposuna uyum sağlaması çok olası görünüyor.

