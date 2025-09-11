Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Galatasaray Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Sarı kırmızılı taraftar Eyüpspor deplasmanı öncesi Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo için verilecek kararı bekliyor.

11.09.2025
11.09.2025
saat ikonu 19:29

Milli aranın ardından ligde ’a misafir olacak ’da maç hazırlıkları devam ediyor.

Galatasaray’da gözler bir yandan da yeni oyuncularda olacak.

Trabzonspor’dan alınan ve Manchester City’den ekibe dahil edilen takımla idmanlara başladı.

Monaco’dan getirilen ve Avrupa listesine yazdırılan Wilfried Singo, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kısa süre forma giymişti.

Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray’da yeni transferlerin ilk 11’de şans bulması öngörülüyor.

Kalede Uğurcan, orta sahada İlkay Gündoğan’ın oynayacağı dile getirildi. Sağ bekte Singo’nun da görev alması düşünülüyor.

