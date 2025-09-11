Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Galatasaray Eyüpspor maçında oynayacak mı?

İstanbul
Milli aranın ardından ligde Eyüpspor’a misafir olacak Galatasaray’da maç hazırlıkları devam ediyor.
Galatasaray’da gözler bir yandan da yeni oyuncularda olacak.
Trabzonspor’dan alınan Uğurcan Çakır ve Manchester City’den ekibe dahil edilen İlkay Gündoğan takımla idmanlara başladı.
Monaco’dan getirilen ve Avrupa listesine yazdırılan Wilfried Singo, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kısa süre forma giymişti.
Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray’da yeni transferlerin ilk 11’de şans bulması öngörülüyor.
Kalede Uğurcan, orta sahada İlkay Gündoğan’ın oynayacağı dile getirildi. Sağ bekte Singo’nun da görev alması düşünülüyor.