TGRT Haber
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Mourinho'nun yeni takım belli oldu! Ada'ye geri dönüyor

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Jose Mourinho için Premier Lig’den sürpriz bir iddia gündeme geldi. Portekizli teknik adamın, 4 yıl aradan sonra İngiltere’ye dönebileceği konuşuluyor.

Mourinho'nun yeni takım belli oldu! Ada'ye geri dönüyor
KAYNAK:
The Sun
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 13:49

, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Benfica’ya elenmesinin ardından 29 Ağustos’ta ile yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerdeki kısa macerası sona eren Portekizli çalıştırıcı için İngiltere’den dikkat çekici haberler geldi.

Mourinho'nun yeni takım belli oldu! Ada'ye geri dönüyor

WEST HAM UNITED İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Mourinho’nun yeni adresi olabilir. Football Insider, Londra ekibinin Graham Potter ile yolları ayırmaya hazırlandığını ve Mourinho’nun kulübün başına geçmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu yazdı.

“BU BÜYÜK BİR İHTİMAL”

İngiltere’de uzun yıllardır scout şefi olarak görev yapan Mick Brown da iddiaları destekledi. Brown, Mourinho’nun Londra’da yaşamayı sevdiğini hatırlatarak, “Mourinho, West Ham’ın başına geçmek isteyecektir. Orada hâlâ bir evi var, şehre bağlı. Geri dönmesini sağlayacak bir teklif gelirse elbette ilgilenecektir. Bu büyük bir ihtimal” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, daha önce ’de Chelsea, Manchester United ve Tottenham’ı çalıştırmıştı.

ETİKETLER
#west ham united
#premier lig
#jose mourinho
#jose mourinho
#teknik direktör
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Futbol
