Mourinho'nun yeni takım belli oldu! Ada'ye geri dönüyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Benfica’ya elenmesinin ardından 29 Ağustos’ta Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerdeki kısa macerası sona eren Portekizli çalıştırıcı için İngiltere’den dikkat çekici haberler geldi.

WEST HAM UNITED İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Mourinho’nun yeni adresi West Ham United olabilir. Football Insider, Londra ekibinin teknik direktör Graham Potter ile yolları ayırmaya hazırlandığını ve Mourinho’nun kulübün başına geçmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu yazdı.

“BU BÜYÜK BİR İHTİMAL”

İngiltere’de uzun yıllardır scout şefi olarak görev yapan Mick Brown da iddiaları destekledi. Brown, Mourinho’nun Londra’da yaşamayı sevdiğini hatırlatarak, “Mourinho, West Ham’ın başına geçmek isteyecektir. Orada hâlâ bir evi var, şehre bağlı. Geri dönmesini sağlayacak bir teklif gelirse elbette ilgilenecektir. Bu büyük bir ihtimal” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, daha önce Premier Lig’de Chelsea, Manchester United ve Tottenham’ı çalıştırmıştı.