Spor
Ali Koç'tan olay Mourinho ve Uğurcan Çakır açıklaması: Demediklerini bırakmazlardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho’nun gidişi hakkında konuştu. Ayrıca Ali Koç Uğurcan Çakır transferi hakkında olay açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ali Koç'tan olay Mourinho ve Uğurcan Çakır açıklaması: Demediklerini bırakmazlardı
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 09:39

Başkanı , Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarına devam ederken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Koç, yaptıklarının küçümsendiğini belirterek, Sayın Aziz Yıldırım’ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz'lar ve saire… Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde.

Ali Koç'tan olay Mourinho ve Uğurcan Çakır açıklaması: Demediklerini bırakmazlardı

''JOSE'Yİ GETİRMEK BÜYÜK İŞTİ''

Teknik Direktör ’nun gidişi hakkında konuşan Koç, "Jose Mourinho'nun buraya nasıl geldiğini hatırlıyorsunuz. Jose'yi buraya getirmek büyük işti. Jose'ye, 'Bu şekilde şampiyon olamayız' dedik. Kadroyu da beğenmiyorduk, değiştirdi. Konuştuk ve anlaştığımızı da varsayıyorum. Benfica'ya herkes elenebilir ama oynadığımız futbolda ışığı göremedik" dedi.

Ali Koç'tan olay Mourinho ve Uğurcan Çakır açıklaması: Demediklerini bırakmazlardı

OLAY UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

’ın 33+3 milyon euroya Galatasaray’a transfer olması hakkında da konuşan Ali Koç, "Bu transfer sezonunda en önemli kaleci transferleri Donnarumma ve Ederson. En maliyetlisi kim? Uğurcan. Bu transferi biz yapsaydık bize demediklerini bırakmazlardı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır ile ilgilenmiş ancak Trabzonspor camiasından yükselen tepkiler nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Ali Koç'tan olay Mourinho ve Uğurcan Çakır açıklaması: Demediklerini bırakmazlardı

Domenico Tedesco ile ilgili görüşmelere de değinen Koç, "Tedesco daha ikinci görüşmede Trabzonspor'un 3 maçını analiz etmiş. Bizim oynadıklarımızı da analiz etmiş. Avrupa'da yarı final tecrübesi yaşamış, ilk senelerinde çok çabuk sonuç alan bir hoca. Bizim için bu sene sonuç almak çok önemli" ifadelerini kullandı.

