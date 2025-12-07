Uzmanlardan 'gümüş' uyarısı! | İki kat arttı, fiyata dikkat!

Renk kontrolü: Gerçek gümüş zamanla kararabilir, fakat kolayca parlatılabilir. Hiç kararmayan, aşırı parlak görünen ya da boya/kaplama gibi yüzey atan ürünlerde şüphe artar.

Çınlama testi: Gümüşe hafifçe vurduğunuzda ince ve net bir ‘çın’ sesi çıkar. Sahte veya alaşımlı metaller daha tok, kısa ve boğuk ses verir.

Ağırlık testi: Gümüş yoğun bir metaldir. Aynı boyuttaki sahte ürünler genellikle daha hafif olur. El alışkanlığı olanlar fark eder ama yine de yabancı bir ipucudur.

Buz testi: Gümüş ısıyı çok hızlı iletir. Üzerine bir buz koyduğunuzda buz normalden daha hızlı erir. Erime yoksa veya çok yavaşsa ürün şüpheli olabilir.

Profesyonel test (Kesin sonuç verir): Kuyumcuların kullandığı asit testi veya XRF cihazı en kesin

sonucu verir. Değerli ürünlerde profesyonel test yaptırmak her zaman güvenli yöntemdir.