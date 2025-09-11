Tedesco'dan flaş Fred kararı! Fenerbahçe yönetimine rapor sundu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine göreve getirilen teknik direktör Domenico Tedesco resmen görevine başladı. İtalyan asıllı Alman çalıştırıcı sağlık kontrollerinin ardından dün akşam takımın başında ilk antrenmanına çıkarken ilk icraatını da takım kurgusunda yaptı.

FRED ARTIK DAHA HÜCUMCU OLACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Tedesco, Mourinho döneminde performansı eleştiri konusu olan Fred'in takım içinrdeki rolünü değiştirme kararı aldı. Brezilyalı futbolcuyu daha ön bölgede konumlandırmayı düşünen Tedesco, yönetime bu konuda bir rapor sundu ve Fred'in etkili şutlarından faydalanmak adına bu kararı aldığını belirtti.

Daha hücumcu bir takım arzulayan yönetimin de bu sezon performansında ciddi bir gerileme gözlemlenen Fred için alınan bu kararı olumlu bulduğu ifade edildi