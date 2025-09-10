Menü Kapat
TGRT Haber
 Serhat Yıldız

Ali Koç'a Ülkü Ocaklarından tam destek! Fenerbahçe Kongresi'nin seyrini değiştirebilir

Fenerbahçe'de 3 adaylı başkanlık seçimi için geri sayım sürerken Ali Koç'a MHP'li isimlerden destek geldi. Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, "Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Ali Koç'a Ülkü Ocaklarından tam destek! Fenerbahçe Kongresi'nin seyrini değiştirebilir
Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde Sayın Başkan 'a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz" dedi.

Ali Koç'a Ülkü Ocaklarından tam destek! Fenerbahçe Kongresi'nin seyrini değiştirebilir

ALİ KOÇ'A BÜYÜK DESTEK

Ali Koç'a destek veren Şanlı; "Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe'nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç'un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için Ne Mutlu Türk'üm Diyene" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'a Ülkü Ocaklarından tam destek! Fenerbahçe Kongresi'nin seyrini değiştirebilir
ETİKETLER
#ali koç
#ülkü Ocakları
#Fenerbahçe
#Türk Milliyetçiliği
#Milliyetçi-ülkücü Hareket
#Spor
