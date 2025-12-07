Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İzmirli çiftin başı Ankaralı Coşku'la derde girdi! Önce 'tebrik etti' sonra sonra mahkemeye verdi!

İzmir'de dünyaevine giren Başkaya çiftinin düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarına bela oldu. Düğünlerinde seslendirdikleri 'Ne Bilsin Eller' şarkısını sosyal medyada paylaşan konservatuvar mezunu Hasan Başkaya'nın videosu sosyal medyada başka hesaplar tarafından da paylaşılınca milyonlarca kez izlendi. Ankaralı Coşkun sosyal medyada viral olan şarkısının videosuna önce tebrik mesajı yolladı ardından dava açtı. Çift ise ünlü sanatçıyla anlaşarak olayı çözüme kavuşturmak istiyor.

İzmir'de yaşayan konservatuar mezunu Hasan Başkaya ve amatör olarak söyleyen memur Öznur Başkaya, 2023'ün Haziran ayında dünya evine girdiler. Müzik tutkunu Başkaya çifti, düğünlerinde Ankaralı Coşkun'a ait 'Ne Bilsin Eller' şarkısını söyleyerek çıkan çift, hem bu günlerini ölümsüzleştirdi hem de düğüne katılanlardan büyük alkış aldı. Şarkı söyledikleri video, sosyal medyada; özellikle de sayfalarında paylaşıldı ve eserin sahibi Ankaralı Coşkun da videolardan birinin altına yorum yazarak çifti tebrik etti.

İzmirli çiftin başı Ankaralı Coşku'la derde girdi! Önce 'tebrik etti' sonra sonra mahkemeye verdi!

YORUM YAPTI

Başkaya çifti, büyük ilgi gören görüntülerin ardından beklemedikleri bir süreçle karşılaştı. Eserin sahibi Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk'in, videonun yayılması üzerine çift hakkında şikayetçi olduğu ve uzlaşma için 300 bin lira talep ettiği ortaya çıktı.

İzmirli çiftin başı Ankaralı Coşku'la derde girdi! Önce 'tebrik etti' sonra sonra mahkemeye verdi!

"BAŞKA SAYFALARDA MİLYONLARA ULAŞTI"

2023 Haziran ayında evlenen Başkaya çifti, düğün girişinde birlikte seslendirdikleri şarkının sosyal medyada defalarca paylaşılmasıyla kısa sürede gündem olduğunu söyledi. Müzik öğretmeni Hasan Başkaya, görüntülerin kendi hesaplarından değil, çeşitli düğün sayfaları tarafından paylaşıldığını belirterek, "Eşim amatör olarak söyledi. Gelinliğiyle şarkı söylemesi çok dikkat çekti. Kendi hesabımda bin 500 beğeni kaldı ama farklı hesaplar milyonlara ulaştı" dedi. Başka platformlarda yayılan videonun ardından, çift şarkıyı resmi olarak söyleyebilmek için Ankaralı Coşkun'la iletişime geçip muvafakatname almak istedi; ancak olumlu yanıt alamadı.

İzmirli çiftin başı Ankaralı Coşku'la derde girdi! Önce 'tebrik etti' sonra sonra mahkemeye verdi!

"ÖNCE TEBRİK ETTİ, SONRA DAVA AÇTI"

Hasan Başkaya, videonun ilk paylaşıldığı günlerde Ankaralı Coşkun'un kendi hesabına alkış emojisi bırakarak tebrik ettiğini, hatta "Hakkını helal et abi, izinsiz söyledik" şeklindeki yorumuna da yanıt verdiğini söyledi. Başkaya, daha sonra yaşanan süreci şöyle anlattı: "Bir süre sonra soruşturma açılacağını söyledi ve attığı yorumu sildi. Biz videodan hiçbir maddi kazanç sağlamadığımızı ifade ederek ifademizi verdik. Uzlaşmacı, bizden 300 bin lira istediğini iletti. Bu rakama çok şaşırdık. Hayatımda böyle bir para görmedim."

İzmirli çiftin başı Ankaralı Coşku'la derde girdi! Önce 'tebrik etti' sonra sonra mahkemeye verdi!

"BİRLİKTE SÖYLEMEK İSTİYORUZ"

Eserin Ankaralı Coşkun tarafından artık kendilerine yasaklandığını belirten Başkaya, telif yasalarının bu konuda büyük bir boşluk taşıdığını savundu. "Maddi kazanç olmadan bile izinsiz söylemek konusu olabiliyormuş. Story atsanız bile başınıza gelebiliyor. Bu tüm müzisyenleri ilgilendiren ciddi bir konu" dedi. Ankaralı Coşkun'u hala çok sevdiklerini söyleyen Hasan Başkaya, tüm sürece rağmen şarkıyı onunla birlikte söyleyip klip çekmeyi dahi teklif ettiklerini belirtti. Başkaya, "Biz onu severek dinliyoruz. Davayı geri çekmesini istiyoruz, başka bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.

