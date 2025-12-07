Kraliyet tacına muhallebi fırlatıldı: Zenginler varlıklarına varlık katarken sokakta ölen evsizler var!

İngiltere'de evsizlik ve vergi eşitsizliğine dikkat çekmek isteyen bir grup, Kraliyet ailesine ait mücevherlerin sergilendiği Londra Kalesi'nde kraliyet tacının etrafındaki cam korumaya muhallebi fırlattı. Göstericiler, "İngiltere çökmüş halde. Zenginler varlıklarına varlık katarken sokakta ölen evsizler var. Yılın bu zamanları onlar için en zor dönem" sloganları attı.