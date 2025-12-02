Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Komşuda on binler sokağa indi, protestolar çatışmaya dönüştü: 2 polis yaralandı, gözaltılar var

Bulgaristan'da on binlerce kişi sokağa döküldü. Hükümeti yolsuzlukla suçlayan ve 2026 yılı bütçe tasarısını protesto eden halka güvenlik güçleri müdahale etti. Protestolar çatışmaya dönüştü, 2 polis yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
11:40
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
11:40

'da on binlerce kişi euro bazında hazırlanan 2026 yılı tasarısını etmek için sokağa çıktı. Başkent Sofya’daki gösterilerde Ulusal Meclis binası önünde toplanan göstericiler, ellerindeki Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları ile "istifa" sloganları attı.

Komşuda on binler sokağa indi, protestolar çatışmaya dönüştü: 2 polis yaralandı, gözaltılar var

Sofya’da büyük ölçüde barışçıl şekilde yürütülen protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Protestocular siyasi partilerin merkezleri önünde barikatlar kuran polislere taş, şişe ve maytap fırlattı. Çöp konteynerlerinin ateşe verildiği ve bir polis aracının zarar gördüğü olaylarda polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Komşuda on binler sokağa indi, protestolar çatışmaya dönüştü: 2 polis yaralandı, gözaltılar var

Göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda 2 polis yaralanırken 10 kişi gözaltına alındı.

Komşuda on binler sokağa indi, protestolar çatışmaya dönüştü: 2 polis yaralandı, gözaltılar var

MUHALEFET PARTİLERİ DE SOKAKTAYDI

Protestolara muhalefet partileri ve çeşitli kuruluşlardan katılan göstericiler, amaçlarının Bulgaristan hükümetindeki yolsuzluğun yanı sıra hükümetin daha yüksek harcamalar yapabilmek için sosyal güvenlik katkı payını ve temettü vergilerini yükseltmeye yönelik planlarını protesto etmek olduğunu bildirdi.

Komşuda on binler sokağa indi, protestolar çatışmaya dönüştü: 2 polis yaralandı, gözaltılar var

CUMHURBAŞKANI RADEV'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, polis ve protestocular arasında bir çatışma değil, mafyanın protestoculara karşı bir provokasyonudur. Şiddet durmalı. Herkesi yasalara uymaya çağırıyorum.

Komşuda on binler sokağa indi, protestolar çatışmaya dönüştü: 2 polis yaralandı, gözaltılar var

Provokasyonlar gerçeği değiştirmez: Bulgaristan halkı bu hükümete ‘hayır’ dedi. Tek çıkış yolu İstifa ve erken seçimdir" ifadelerini kullandı.

Komşuda on binler sokağa indi, protestolar çatışmaya dönüştü: 2 polis yaralandı, gözaltılar var

EURO HALKI ENDİŞELENDİRİYOR

Euro para birimini benimsemeye hazırlanan Bulgaristan’da halkın büyük bir kısmı, ülkenin ulusal para birimi levden yeni para birimine geçilmesinin ülkenin egemenliğine zarar verebileceği düşüncesiyle karara karşı çıkıyor. Halk, perakendecilerin söz konusu değişikliği suistimal ederek fiyatlarda fahiş artışlar yaşanabilecek olmasından endişe duyuyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde daha önce yaptığı bir açıklamada Bulgaristan’ın euro bölgesine girmesi durumunda enflasyonda ani yükselme yaşanabileceğine ilişkin uyarıda bulunmuştu. Euro para biriminin 1 Ocak 2026 itibariyle Bulgaristan’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Komşuda on binler sokağa indi, protestolar çatışmaya dönüştü: 2 polis yaralandı, gözaltılar var
