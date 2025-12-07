Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı babasını tüfekle katletti

Batman'ın Hilal Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah sesleri yükseldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Polis ekipleri, eve kendisini kilitleyen C.E’yi (33) ikna ederek dışarı çıkardı. Evde yapılan incelemede, C.E'nin babası Aziz E'yi (62) tüfekle öldürdüğü belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.