Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı babasını tüfekle katletti

Batman'ın Hilal Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah sesleri yükseldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, eve kendisini kilitleyen C.E’yi (33) ikna ederek dışarı çıkardı. Evde yapılan incelemede, C.E'nin babası Aziz E'yi (62) tüfekle öldürdüğü belirlendi.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.