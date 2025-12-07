Menü Kapat
AK Parti'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren çalışma: Doğum süresi uzuyor

AK Parti, doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkarmayı öngören çalışmada sona yaklaştı. Gelecek hafta düzenlemeye son şekli verilecek. Yeni düzenlemeyle işçi ve memur arasındaki izin farklarının ortadan kaldırılması planlanırken, babalık izninin süresi de artırılacak. Ayrıca çalışan anneler için yeni destekler sunulacak.

Kamuoyunda bir süredir tartışılan doğum izniyle ilgili taslak çalışma tamamlandı. AK Parti Meclis grubu, gelecek hafta konuyla ilgili taslaktaki son pürüzleri giderecek.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, mevcut mevzuattaki annelere verilen doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olan 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor.

AK Parti'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren çalışma: Doğum süresi uzuyor

BABALIK İZNİ DE ARTIYOR

Yeni düzenleme işçi ve memurlar arasındaki mevcut hak farklılıkları da giderecek. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni 10 güne çıkarılacak. Hâlihazırda memur babalara 10 günlük izin hakkı tanınıyordu. İşçi anneler de memur annelerin kullandığı süt izni kadar izin kullanabilecek.

AK Parti'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren çalışma: Doğum süresi uzuyor

Hükûmetin doğum iznini daha da fazla artırmaya yönelik bir çalışma yürüttüğü, ancak bu tür uygulamanın kadınların istihdama katılımında bazı olumsuzluklara yol açabileceği dikkate alınıyor. Düzenlemede hem aileyi desteklemesi hem de kadınların iş gücü piyasasında dezavantajlı duruma düşmemesi hedefleniyor.

'AİLE VE ÇOCUK DOSTU' DÜZENLEME

Ev hanımlarına emeklilik ve vergi istisnası gibi teşvikler değerlendirilirken, çalışan anneler için kreşlerin yaygınlaştırılması ile bakım desteğinin artırılması gündemde. Hükûmet kaynakları, yalnız yaşayan nüfusun yüzde 20’ye ulaşması nedeniyle de hayatın "aile ve çocuk dostu" hale getirilmesinin önemine de dikkat çekiyor.

