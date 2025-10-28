Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Gündem
Editor
 Merve Yaz

Doğum izninde yeni dönem için geri sayım başlıyor! Süre uzatılıyor

Anne ve baba olmak isteyenlere güzel haber geldi. Hükümet "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yasal düzenleme için düğmeye bastı. Doğum izinlerinin artırılması planlar arasındayken 16 haftalık olan annelik izni 20 haftaya çıkabilir. Babalık izni de 5 günden 10 güne yükselebilir.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından çalışan anne ve babaların izin haklarında kapsamlı bir değişikliğe gitmek için harekete geçildi. Şu anda mevcut uygulamada, kadın çalışanlar için doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli izin bulunuyor.

Bu sürenin 4 hafta daha uzatılması yönünde çalışmalar yapılıyor.

Doğum izninde yeni dönem için geri sayım başlıyor! Süre uzatılıyor

DÜZENLEME BABALARI DA KAPSIYOR

Babalar için uygulanan doğum sonrası izin özel sektörde de kamuda da 5 gün ancak yeni düzenlemeyle beraber bu sürenin 10 güne çıkartılması düşünülüyor.

Anne ve babalar da doğum sonrası 8 haftalık iznin az olduğunu vurgulayıp, yeterli olmadığını dile getirdi.

Yeni düzenlemeyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Doğum izninde yeni dönem için geri sayım başlıyor! Süre uzatılıyor

MEVCUT DURUM

4857 sayılı md. 74’e göre kadın işçiler için ücretli analık hali izni doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak düzenlenmiş durumda.

Özel sektördeki kadın çalışanlar, ücretli iznin bitiminde 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor. Ayrıca, çocuk bir yaşına gelene kadar her gün 1.5 saat emzirme izni hakkı var; bu süre çalışma süresinden sayılıyor.

Özel sektör işçi statüsünde çalışan erkekler için babalık izni süresi; kanuna göre 5 gün ücretli izin hakkı olarak tanımlanmış durumda.

Buna karşılık, kamu çalışanları için babalık izni 10 gün olarak düzenlenmiş durumda.

Doğum izninde yeni dönem için geri sayım başlıyor! Süre uzatılıyor

DOĞUM ORANLARI DÜŞÜYOR

Bu değişiklik, aslında çok daha derin bir ihtiyaca yanıt veriyor. Türkiye’de doğurganlık oranı uzun süredir yenilenme seviyesinin altında seyrediyor.

Aynı zamanda kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ortalamasının oldukça gerisinde. Çocuk bakımının neredeyse tamamen kadınların omzuna yüklenmesi, kadınların işine ara vermesine, hatta iş hayatından tamamen çekilmesine yol açıyor.

Doğum izninde yeni dönem için geri sayım başlıyor! Süre uzatılıyor

Dolayısıyla doğum ve ebeveyn izinlerinin güçlendirilmesi yalnızca bir sosyal hak değil, Türkiye’nin ekonomik geleceği ve toplumsal sürdürülebilirliği açısından stratejik bir ihtiyaç.

Kısacası, bu düzenleme sadece bir 'izin artışı' değil, Türkiye’nin demografik ve ekonomik ufkuna dair önemli bir adım niteliğinde.

