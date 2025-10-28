Menü Kapat
TGRT Haber
 Merve Yaz

Hacca gidemeyen çiftten alkışlanacak hareket! Tüm birikimlerini bağışladılar

Kırıkkale'de yaşanan Özmen çifti, yıllardı hacca gitmek için para biriktiriyordu. ancak yıllardır kurada bir türlü isimleri çıkmadı. 'Kısmet değilmiş' diyen yaşlı çift, tüm birikimlerini yeni evlenecek gençlere bağışlayarak onların evlilik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

28.10.2025
28.10.2025
saat ikonu 12:45

’de yaşayan 64 yaşındaki Hidayet ve 60 yaşındaki Hafize Özmen çifti, yıllardır biriktirdikleri parasını anlamlı bir iyiliğe dönüştürdü. Hac kurasında isimleri çıkmayan yaşlı çift, yuva kurmak isteyen gençlere destek olma kararı aldı.

Hacca gidemeyen çiftten alkışlanacak hareket! Tüm birikimlerini bağışladılar

GENÇ ÇİFTİN TÜM MASRAFLARINI KARŞILADILAR

Özmen çifti, Orhan Bozkurt ve Maşide Doğan çiftinin masraflarını üstlenerek onların mutluluğuna ortak oldu. Sanayi Mahallesi’nde evin önünde düzenlenen düğüne Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da katıldı. Başkan Önal, genç çifti tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Hacca gidemeyen çiftten alkışlanacak hareket! Tüm birikimlerini bağışladılar

"HACCA GİDEMEDİK, BİR YUVAYA VESİLE OLALIM DEDİK"

Hidayet Özmen, hac kurasında isimlerinin çıkmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eşimle birlikte hac işimiz vardı ama bu sene olmadı. Biz de bu parayla bir yuvanın kurulmasına vesile olalım istedik. Allah gönlümüze göre verdi.”

Hacca gidemeyen çiftten alkışlanacak hareket! Tüm birikimlerini bağışladılar

"ORTAK OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK HUZURLUYUZ"

Hafize Özmen ise, kararlarını eşine birlikte aldıklarını söyleyerek duygularını şöyle dile getirdi:

“Eşimle ortak karar aldık. Bu genç çiftimizin yuvasını kurmak istedik. Allah mutlu etsin, biz her zaman yanlarında olacağız.”

