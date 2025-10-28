Hacca gidemeyen çiftten alkışlanacak hareket! Tüm birikimlerini bağışladılar

Kırıkkale’de yaşayan 64 yaşındaki Hidayet ve 60 yaşındaki Hafize Özmen çifti, yıllardır biriktirdikleri hac parasını anlamlı bir iyiliğe dönüştürdü. Hac kurasında isimleri çıkmayan yaşlı çift, yuva kurmak isteyen gençlere destek olma kararı aldı.

GENÇ ÇİFTİN TÜM MASRAFLARINI KARŞILADILAR

Özmen çifti, Orhan Bozkurt ve Maşide Doğan çiftinin düğün masraflarını üstlenerek onların mutluluğuna ortak oldu. Sanayi Mahallesi’nde evin önünde düzenlenen düğüne Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da katıldı. Başkan Önal, genç çifti tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar diledi.

"HACCA GİDEMEDİK, BİR YUVAYA VESİLE OLALIM DEDİK"

Hidayet Özmen, hac kurasında isimlerinin çıkmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eşimle birlikte hac işimiz vardı ama bu sene olmadı. Biz de bu parayla bir yuvanın kurulmasına vesile olalım istedik. Allah gönlümüze göre verdi.”

"ORTAK OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK HUZURLUYUZ"

Hafize Özmen ise, kararlarını eşine birlikte aldıklarını söyleyerek duygularını şöyle dile getirdi:

“Eşimle ortak karar aldık. Bu genç çiftimizin yuvasını kurmak istedik. Allah mutlu etsin, biz her zaman yanlarında olacağız.”