Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Çöplerin arasında servet buldu! Küçük Ömer'den alkışlanacak hareket

Batman'da yoğurt satarak harçlığını çıkaran 15 yaşındaki Ömer, alkışlanacak bir harekete imza attı. Eve dönerken yol kenarında bir poşet gören Ömer, içinde tam 1.6 milyon değerinde altınların bulunduğu çanta buldu. Yüreği geniş çocuk, hemen çantayı polis ekiplerine teslim etti.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 10:26

’da yaşayan 15 yaşındaki Ömer Çoban, örnek bir davranış sergiledi.

Çöplerin arasında servet buldu! Küçük Ömer'den alkışlanacak hareket

Gap Mahallesi’nde geçimini hayvancılıkla sağlayan dayısının yoğurtlarını satarak ailesine destek olan Çoban, eve dönerken yol kenarında altın dolu bir poşet fark etti.

Çöplerin arasında servet buldu! Küçük Ömer'den alkışlanacak hareket

Çöplerin yanında içinde yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık altın bulunan poşeti hiç vakit kaybetmeden polis ekiplerine teslim eden Ömer, duyarlı davranışıyla takdir topladı.

Çöplerin arasında servet buldu! Küçük Ömer'den alkışlanacak hareket


Mahalle sakinleri, genç yaşına rağmen gösterdiği dürüstlükten dolayı Ömer’i tebrik ederek, örnek davranışının herkese ders niteliğinde olduğunu söyledi.

