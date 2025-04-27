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 | Suat Vilgen

Beşiktaş servet sahibi oluyor! Proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Beşiktaş, Dikilitaş’taki arazisi için dev bir gayrimenkul projesi hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan projeden 150-200 milyon dolar gelir bekleniyor.

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Beşiktaş servet sahibi oluyor! Proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 08:20
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 08:28

Trendyol Süper Lig’de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, geleceğini güvence altına almak için önemli adımlar atıyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, kulübün Beşiktaş Dikilitaş'ta bulunan 15 dönümlük arazisine ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 4 dönümlük alanı da kapsayan toplam 19 dönümlük dev bir proje geliştirdi.

İLK ONAY ALINDI

Sabah'ın haberine göre proje kapsamında, hem konut hem de iş yerleri inşa edilmesi ve buradan 150 ila 200 milyon dolar arasında gelir elde edilmesi planlanıyor.

Başkan Adalı, UEFA'nın İstanbul Temsilciliği açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede projeye ait tüm detaylar ve görseller Erdoğan'a sunuldu, ilk onayın alındığı öğrenildi.

BORÇLARI ERİTECEK PLAN

Serdal Adalı, projeden elde edilecek gelirin doğrudan Beşiktaş’ın borçlarını kapatmak için kullanılacağını açıkladı. Siyah-beyazlılar ayrıca İstanbul Havalimanı’na yakın bir bölgede bulunan 100 dönümlük başka bir arazi için de proje hazırlıklarını sürdürüyor. Erdoğan ile yapılan görüşmenin bu konuda da oldukça olumlu geçtiği bildirildi.

ETİKETLER
#arazi
#Serdal Adalı
#Serdal Adalı
#beşiktaş jk
#Spor
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