14°
 Bengü Sarıkuş

Dava açarken dikkat! Masraflar değişti: İşte yeni rakamlar

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi değişti.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dava açarken dikkat! Masraflar değişti: İşte yeni rakamlar

Buna göre, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi uyarınca davacılar, dava açarken mahkeme veznesine 530 lira gider avansı yatıracak. Bu ücret, her türlü tebligat ücreti ile posta ücretleri gibi giderleri kapsayacak.

KALEM ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi uyarınca, tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, konusu 500 bin liraya kadar olan anlaşmazlıklarda tek hakem için yüzde 5, 3 veya daha fazla hakem için ise yüzde 8 oranında ücret ödenecek.

Dava açarken dikkat! Masraflar değişti: İşte yeni rakamlar

Sonra gelen 500 bin lira için bu ücret tek hakem için yüzde 4, 3 veya daha fazla hakeme ise yüzde 7 olacak. Eğer anlaşmazlık konusu 10 milyon lira ve üzerindeyse tek hakeme yüzde 0,1, 3 veya daha fazla hakeme ise yüzde 0,2 ödeme gerçekleştirilecek. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi uyarınca, tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 130 ila 200 lira arasında ücret ödenecek.

Dava açarken dikkat! Masraflar değişti: İşte yeni rakamlar

BU MASRAFLAR DAHİL EDİLECEK

Tanığın, tanıklık için seyahat etmek zorunda kalması durumunda yol giderleri ile tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanıklık nedeniyle ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmayacak.

