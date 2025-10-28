Dizi sektöründe rekor kırıldı! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Dev bütçeyle çekilen dizilerde başrol oyuncularının aldıkları ücretler her sezon gündem oluyor. Bu sezon ise en çok konuşulan yapım başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı ABİ oldu. İki oyuncunun bölüm başı aldıkları ücretler ise onları zirveye taşıdı.

AFRA SARAÇOĞLU ZİRVEYİ KİMSEYE KAPTIRMADI

Müge Dağıstanlı, televizyon dünyasının mali verilerini paylaştı. Listeye göre en pahalı yapım, bu sezonun merakla beklenen yapımı A.B.İ oldu. ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal olan "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisinin başrol oyuncularının aldıkları ücret ise dudak uçuklattı.

Yalı Çapkını'nın ardından ABİ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu bölüm başına 2,5 milyon TL kazanacak. Bu rakamla Saraçoğlu, Türkiye'nin en çok kazanan kadın oyuncusu unvanını aldı.

Afra Saraçoğlu'yu takip eden isimler Demet Özdemir oldu. Eşref Rüya dizisinde rol alan Demet Özdemir'in bölüm başı 2 milyon TL kazandığı iddia edildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BÖLÜM BAŞI 4,5 MİLYON TL KAZANACAK

Yeni sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan ABİ'nin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başına 4,5 milyon TL kazanacak. Kenan İmirzalıoğlu yatırımlarını ise gayrimenkule yatırıyor.