Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Dizi sektöründe rekor kırıldı! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Yeni sezonda birçok dizi yayın hayatına başlarken, oyuncuların bölüm başı alacakları ücretler de konuşulmaya başlandı. Yalı Çapkını ile şöhrete kavuşan Afra Saraçoğlu, ABİ dizisiyle en çok kazanan kadın oyuncu olmayı başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dizi sektöründe rekor kırıldı! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 13:00

Dev bütçeyle çekilen dizilerde başrol oyuncularının aldıkları ücretler her sezon gündem oluyor. Bu sezon ise en çok konuşulan yapım başrolünde ile 'nun yer aldığı ABİ oldu. İki oyuncunun bölüm başı aldıkları ücretler ise onları zirveye taşıdı.

AFRA SARAÇOĞLU ZİRVEYİ KİMSEYE KAPTIRMADI

Müge Dağıstanlı, televizyon dünyasının mali verilerini paylaştı. Listeye göre en pahalı yapım, bu sezonun merakla beklenen yapımı A.B.İ oldu. ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal olan "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisinin başrol oyuncularının aldıkları ise dudak uçuklattı.

Dizi sektöründe rekor kırıldı! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Yalı Çapkını'nın ardından ABİ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu bölüm başına 2,5 milyon TL kazanacak. Bu rakamla Saraçoğlu, Türkiye'nin en çok kazanan kadın oyuncusu unvanını aldı.

Dizi sektöründe rekor kırıldı! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Afra Saraçoğlu'yu takip eden isimler Demet Özdemir oldu. Eşref Rüya dizisinde rol alan Demet Özdemir'in bölüm başı 2 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Dizi sektöründe rekor kırıldı! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BÖLÜM BAŞI 4,5 MİLYON TL KAZANACAK

Yeni sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan ABİ'nin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başına 4,5 milyon TL kazanacak. Kenan İmirzalıoğlu yatırımlarını ise gayrimenkule yatırıyor.

Dizi sektöründe rekor kırıldı! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sibil Çetinkaya hastane odasında zor günler geçiriyor: Uzun süre daha buradayım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tuğçe Tayfur, annesi Necla Nazır'ı övgü yağmuruna tuttu: Ailenin bütün sorumluluğunu sırtlandın
ETİKETLER
#ücret
#afra saraçoğlu
#kenan imirzalıoğlu
#dizi
#Türk Dizileri
#Abİ Dizisi
#Oyuncu Ücretleri
#Abİ
#Başrol
#Yüksek Ücret
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.