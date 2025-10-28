Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Sibil Çetinkaya hastane odasında zor günler geçiriyor: Uzun süre daha buradayım

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya son paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Nedeni henüz belirlenemeyen bir hastalık sebebiyle uzun süredir tedavi altında olan Sibil Çetinkaya, ''10. gün'' notuyla yeni bir paylaşım yaptı.

Sibil Çetinkaya hastane odasında zor günler geçiriyor: Uzun süre daha buradayım
Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla adını duyuran Sibil Çetinkaya, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. 10 gündür hastanede olan Sibil Çetinkaya, hastalığının tespit edilmediğini belirtti.

SİBİL ÇETİNKAYA GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Bir süredir nedeni belirlenemeyen bir hastalıkla mücadele eden fenomen Sibil Çetinkaya, son paylaşımına ''10. gün'' notunu düştü. Ağrılarının arttığını, test sonuçlarının hâlâ netleşmediğini belirten Sibil Çetinkaya, bir süre daha hastanede kalacağını belirtti.

Sibil Çetinkaya hastane odasında zor günler geçiriyor: Uzun süre daha buradayım

odasından paylaşım yapan Sibil Çetinkaya, "Gün kötü iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bi durum, moralim bozuk. Uzun bi süre daha burdaymışız. En son netleşince ileteceğim sağolun." diyerek son sağlık durumundan bahsetti.

Sibil Çetinkaya hastane odasında zor günler geçiriyor: Uzun süre daha buradayım

Sibil Çetinkaya, günler önce yaptığı ilk açıklamalarda da ateşinin bir türlü düşmediğini belirtmiş ve "Ateşim 39,5'un altına inmiyor, virüsün ne olduğunu bulamıyoruz, artık damar kalmadı, kan alınacak yer yok." dedi. Ayrıca, "Tüm pozitifliğimi kaybettim. Ateş insanı kötü biri yapıyor. Hiçbir şey yiyemiyorum. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş. Korkmaya başladım." sözleriyle de yaşadığı korkuyu paylaştı.

Sibil Çetinkaya hastane odasında zor günler geçiriyor: Uzun süre daha buradayım

Sıkça Sorulan Sorular

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?
10 Mayıs 1994 İstanbul doğumlu Sibil Çetinkaya, sosyal fenomeni olarak tanınıyor. Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden mezun oldu.
