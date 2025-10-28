Menü Kapat
14°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Tuğçe Tayfur, annesi Necla Nazır'ı övgü yağmuruna tuttu: Ailenin bütün sorumluluğunu sırtlandın

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından akrabalarıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Tuğçe Tayfur, bu kez annesi Necla Nazır'a övgüler yağdırdı. Necla Nazır'ın ödül törenindeki konuşmasını paylaşan Tuğçe Tayfur, "Canım annem seninle gurur duyuyorum" dedi.

Tuğçe Tayfur, annesi Necla Nazır'ı övgü yağmuruna tuttu: Ailenin bütün sorumluluğunu sırtlandın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 11:55

Ocak ayında babası 'u kaybeden , babasından kalan miras nedeniyle akrabalarıyla davalık oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Tuğçe Tayfur, son olarak annesi 'ı paylşaarak methiyeler dizdi.

TUĞÇE TAYFUR'DAN ANNESİ NECLA NAZIR'A ÖVGÜ YAĞDIRDI

Tuğçe Tayfur, ödül alan annesi Necla Nazır'ı paylaşarak, "Canım annem seninle gurur duyuyorum. Küçükken ailenin bütün sorumluluğunu sırtlandın. Her zaman ayaklarının üstünde durdun ve kimseye minnet etmedin. Sen benim gönlümün sultanısın." sözleriyle övgü yağmuruna tuttu.

Tuğçe Tayfur, annesi Necla Nazır'ı övgü yağmuruna tuttu: Ailenin bütün sorumluluğunu sırtlandın

TUĞÇE TAYFUR KIRGINLIKLARINI AÇIKLADI

Tuğçe Tayfur yaşadığı miras kavgası sebebiyle akrabalarıyla mahkemelik oldu. Kırgınlıkların devam ettiğini belirten Tayfur, geçtiğimiz gün ise "Baba sülalesinden bahsediyorsanız, kırgınlık tabii ki de devam ediyor. Ben artık bunlara gülerek cevap veriyorum çünkü çok ağladım, o yüzden süreci takip etmeyi bıraktık... Tabii ki de bir ailem var, onların geleceğini korumak zorundayım." dedi.

Tuğçe Tayfur, annesi Necla Nazır'ı övgü yağmuruna tuttu: Ailenin bütün sorumluluğunu sırtlandın

En küçük kardeşine henüz ulaşamadığını belirten Tuğçe Tayfur, "Çocuklarım var, abim var, 2 tane ablam var, kardeşim var. Onları da düşünmek zorundayım. Kardeşler arasında hiçbir problem yok, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Küçük kardeşim Taha'yı arıyorum ama henüz ulaşamadım. İnşallah ona da ulaşırım. Ablalarım, abim hep birlikteyiz." dedi.

Tuğçe Tayfur, annesi Necla Nazır'ı övgü yağmuruna tuttu: Ailenin bütün sorumluluğunu sırtlandın
