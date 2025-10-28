Nihal Candan'ın annesi mevlit okuttu: Beni cehennemin en dibine attın

Katıldığı moda yarışmasında adını duyuran Nihal Candan, 23 kiloya düşerek hastaneye kaldırıldı. Nihal Candan, 21 Haziran tarihinde anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, kızı için mevlit okuttu. Umut Candan'ın sosyal medyada yayınladığı görüntülerde Bahar Candan'ın da olduğu görüldü.

UMUT CANDAN, KIZI NİHAL CANDAN İÇİN MEVLİT OKUTTU

Anne Umut Candan, kızının vefatından sonra sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 4 ay önce kızını kaybeden acılı anne mevlit okuttu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Umut Candan'ın yanında her paylaşımıyla olay olan kızı Bahar Candan da vardı.

Acılı anne paylaşımına, "Sen bana yasin okutacaktın. Ah kuzum beni cehennemin en dibine attın da gittin" notunu düştü.

NİHAL CANDAN'IN KARDEŞLERİNDEN MEZAR BAŞINDA GÖZYAŞI

Geçtiğimiz gün kızları Bahar Candan ve Su Candan ile Nihal Candan'ın mezarının başına giden Umut Candan, "Tek umudummmm aşkımmmm emeklerimmmm yaşama sebebimmmm çocuklarımdı… Ve ennnnn çokta Nihal'ime emek vermiştim… Çünkü o çok akıllı ve çok merhametliydi: kardeşlerini her zaman korur kollardı. Ama bu iğrenç dünyanın iğrenç kötü ruhları çocuklarımı korumama izin vermediler. Beni çaresiz bıraktılar ve çocuklarımın önce aklını aldılar… Birinin canını da aldılar kara toprağa gömdüler…" dedi.