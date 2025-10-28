Avatar Atakan'dan büyük gaf! Survivor 2026 yarışmacısını açıkladı, gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi

Survivor 2026 daha başlamadan tartışmaların odağı oldu. Eski yarışmacı Avatar Atakan, yapımcı Acun Ilıcalı'dan önce davranarak yeni sezon yarışmacılarından Nagihan Karadere'nin adını açıkladı. Henüz resmi duyuru yapılmadan yapılan bu paylaşım, hem sürprizi bozduğu hem de profesyonellik sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük tepki çekti.

AVATAR ATAKAN AÇIKLADI! SURVIVOR'IN YENİ YARIŞMACISI NAGİHAN KARADERE Mİ OLDU?

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden Avatar Atakan, yaptığı son açıklamayla tepki topladı. Atakan, "Herkesin merakla beklediği sezon Bayhan var, ben de çok merak ediyorum nasıl performans gösterecek," dedi. Ardından gülümseyerek, "Nagihan tekrardan gidiyor, inşallah şampiyon olur, başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

AVATAR ATAKAN'IN GAFINA TEPKİ YAĞDI

Atakan'ın açıklaması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok izleyici, "Acun Ilıcalı açıklamadan söylemiş" yorumlarında bulundu.

ACUN ILICALI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Acun Ilıcalı Survivor 2026 yarışmacılarını daha önce sosyal medya hesabından paylaştı. İlk olarak Survivor 2026 yarışmacısının Bayhan olduğunu duyuran Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta ise Keremcem'in yarışmada olacağını bildirdi.