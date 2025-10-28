Menü Kapat
Survivor 2026 başlamadan yarışmacıların kim olacağı merak konusu oldu. Survivor'ın eski yarışmacılardan Avatar Atakan, Acun Ilıcalı'dan önce davranarak yeni sezonun bir yarışmacısını daha açıkladı. Survivor 2026'da Nagihan Karadere'nin yarışacağını belirten Avatar Atakan'a tepki yağdı.

Survivor 2026 daha başlamadan tartışmaların odağı oldu. Eski yarışmacı Avatar Atakan, yapımcı 'dan önce davranarak yeni sezon yarışmacılarından 'nin adını açıkladı. Henüz resmi duyuru yapılmadan yapılan bu paylaşım, hem sürprizi bozduğu hem de profesyonellik sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük tepki çekti.

AVATAR ATAKAN AÇIKLADI! SURVIVOR'IN YENİ YARIŞMACISI NAGİHAN KARADERE Mİ OLDU?

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden Avatar Atakan, yaptığı son açıklamayla tepki topladı. Atakan, "Herkesin merakla beklediği sezon Bayhan var, ben de çok merak ediyorum nasıl performans gösterecek," dedi. Ardından gülümseyerek, "Nagihan tekrardan gidiyor, inşallah şampiyon olur, başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Avatar Atakan'dan büyük gaf! Survivor 2026 yarışmacısını açıkladı, gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi

AVATAR ATAKAN'IN GAFINA TEPKİ YAĞDI

Atakan'ın açıklaması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok izleyici, "Acun Ilıcalı açıklamadan söylemiş" yorumlarında bulundu.

Avatar Atakan'dan büyük gaf! Survivor 2026 yarışmacısını açıkladı, gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi

ACUN ILICALI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Acun Ilıcalı Survivor 2026 yarışmacılarını daha önce sosyal medya hesabından paylaştı. İlk olarak Survivor 2026 yarışmacısının Bayhan olduğunu duyuran Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta ise Keremcem'in yarışmada olacağını bildirdi.

Avatar Atakan'dan büyük gaf! Survivor 2026 yarışmacısını açıkladı, gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi
Sıkça Sorulan Sorular

NAGİHAN KARADE KAÇ YAŞINDA?
16 Şubat 1984 doğumlu Nagihan Karadere, 2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55,09 saniyedir.
#acun ılıcalı
#nagihan karadere
#Survivor 2024
#Avatar Atakan
#Bayhan
#Keremcem
#Magazin
