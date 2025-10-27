Menü Kapat
TGRT Haber
22°
 27.10.2025

Gönül Dağı dizisinde bomba aşk iddiası! Berk Atan ile Gökçe Akyıldız iddiası ortalığı karıştırdı

Gönül Dağı dizisi bu sezon ayrılıklar ve yeni oyuncularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrolünde Berk Atan'ın yer aldığı diziye Kırgın Çiçekler oyuncusu dahil oldu. Sette sıkça birlikte vakit geçiren ikilinin yeni aşka yelken açtığı iddia edildi.

Gönül Dağı dizisinde bomba aşk iddiası! Berk Atan ile Gökçe Akyıldız iddiası ortalığı karıştırdı
“Kırgın Çiçekler”, “Fatih Harbiye”, “Seni Kalbime Sakladım” gibi birçok dizide rol alan oyuncu Gökçe Akyıldız, ile yeni sezon için anlaştı. Eskişehir'de çekimleri devam eden diziden yeni bir aşk iddiası ortaya çıktı. Dizinin başrol oyuncusu ile Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

GÖKÇE AKYILDIZ GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE

Daha önce Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye ve Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan Gökçe Akyıldız, son olarak izlenme rekoru kıran Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı. Gökçe Akyıldız diziye Leyla rolüyle katıldı.

Gönül Dağı dizisinde bomba aşk iddiası! Berk Atan ile Gökçe Akyıldız iddiası ortalığı karıştırdı

Gossip Pasta isimli sosyal medya sayfasının iddiasına göre; Dizinin başrol oyuncuları Gökçe Akyıldız ile Berk Atan aşk yaşıyor. İki ismin aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı sallarken, iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi.

Gönül Dağı dizisinde bomba aşk iddiası! Berk Atan ile Gökçe Akyıldız iddiası ortalığı karıştırdı

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Berk Atan,
  • Bülent Şakrak,
  • Gökçe Akyıldız,
  • Burak Can,
  • Elif Sevinç,
  • Hüseyin Sevimli

Sıkça Sorulan Sorular

GÖKÇE AKYILDIZ KAÇ YAŞINDA?
30 Ekim 1992 Sinop doğumlu Gökçe Akyıldız, 2002 yılında yayımlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakteriyle çocuk oyuncu olarak yer aldı. Oyuncunun asıl çıkışı ise Hayat Devam Ediyor ve Kırgın çiçekler dizisiyle oldu.
