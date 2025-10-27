Gönül Dağı dizisinde bomba aşk iddiası! Berk Atan ile Gökçe Akyıldız iddiası ortalığı karıştırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
“Kırgın Çiçekler”, “Fatih Harbiye”, “Seni Kalbime Sakladım” gibi birçok dizide rol alan oyuncu Gökçe Akyıldız, Gönül Dağı ile yeni sezon için anlaştı. Eskişehir'de çekimleri devam eden diziden yeni bir aşk iddiası ortaya çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı.
Daha önce Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye ve Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan Gökçe Akyıldız, son olarak izlenme rekoru kıran Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı. Gökçe Akyıldız diziye Leyla rolüyle katıldı.
Gossip Pasta isimli sosyal medya sayfasının iddiasına göre; Dizinin başrol oyuncuları Gökçe Akyıldız ile Berk Atan aşk yaşıyor. İki ismin aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı sallarken, iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi.