Gönül Dağı dizisinde bomba aşk iddiası! Berk Atan ile Gökçe Akyıldız iddiası ortalığı karıştırdı

“Kırgın Çiçekler”, “Fatih Harbiye”, “Seni Kalbime Sakladım” gibi birçok dizide rol alan oyuncu Gökçe Akyıldız, Gönül Dağı ile yeni sezon için anlaştı. Eskişehir'de çekimleri devam eden diziden yeni bir aşk iddiası ortaya çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

GÖKÇE AKYILDIZ GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE

Daha önce Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye ve Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan Gökçe Akyıldız, son olarak izlenme rekoru kıran Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı. Gökçe Akyıldız diziye Leyla rolüyle katıldı.

Gossip Pasta isimli sosyal medya sayfasının iddiasına göre; Dizinin başrol oyuncuları Gökçe Akyıldız ile Berk Atan aşk yaşıyor. İki ismin aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı sallarken, iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan,

Bülent Şakrak,

Gökçe Akyıldız,

Burak Can,

Elif Sevinç,

Hüseyin Sevimli