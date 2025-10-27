Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Rabia Soytürk Lucas Torreira iddialarını yalanladı! Demet Özdemir detayı gözlerden kaçmadı

Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira'nın Teşkilat dizisinde rol alan Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddia edildi. Rabia Soytürk aşk iddialarını yalanlarken, Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi geldi.

Rabia Soytürk Lucas Torreira iddialarını yalanladı! Demet Özdemir detayı gözlerden kaçmadı
'da forma giyen , uzun süredir Devrim Özkan ile yaşadığı aşkla gündeminden düşmedi. Son olarak 17 Ağustos'ta üçüncü kez ayrılan çiftten Lucas Torreira'nın ile yaşadığı iddia edildi. Rabia Soytürk ilk kez Lucas Torreira hakkında konuşurken, ünlü futbolcunun hamlesi dikkat çekti.

LUCAS TORREIRA'DEN DEMET ÖZDEMİR'E BEĞENİ

Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde Galatasaray maçına gitmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Rabia Soytürk Lucas Torreira iddialarını yalanladı! Demet Özdemir detayı gözlerden kaçmadı

Demet Özdemir'in yanında Lucas Torreira'nın menajerinin oturması dikkat çekerken, ünlü futbolcudan yeni bir hamle geldi. Demet Özdemir katıldığı davetten yeni bir karesini paylaşırken, bir de Lucas Torreira'dan geldi.

Rabia Soytürk Lucas Torreira iddialarını yalanladı! Demet Özdemir detayı gözlerden kaçmadı

RABİA SOYTRÜK, LUCAS TORREIRA İDDİALARINI YALANLADI

Ne var ki Lucas Torreira ile Rabia Soytürk, bir ilişki yaşamıyormuş. Soytürk, katıldığı bir davette Torreira ile ilişki yaşayıp - yaşamadığı yönündeki soruya; "Hayır, yok. Hiçbir zaman da olmadı" şeklinde net bir cevap vererek birliktelikle ilgili muallak düşünceleri aydınlattı.

Rabia Soytürk Lucas Torreira iddialarını yalanladı! Demet Özdemir detayı gözlerden kaçmadı
