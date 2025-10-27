Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Birce Akalay küstü, İbrahim Çelikkol sert çıktı: Taş yerinde ağırdır

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Birce Akalay, sosyal medya hesabından yakın arkadaşlarını takipten çıkmıştı. Birce Akalay'a ulaşmaya çalıştığını belirten İbrahim Çelikkol, "Bizim neslin, bizim kuşağın işleri değil bunlar sosyal medyada takipten çıkmak gibi şeyler" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Birce Akalay küstü, İbrahim Çelikkol sert çıktı: Taş yerinde ağırdır
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 12:07

Daha önce Siyah Beyaz Aşk ve Kuş Uçuşu gibi yapımlarda rol alan , yakın dostluklarıyla dikkat çekiyordu. Birce Akalay'ın operasyonunda gözaltına alınmasının ardından hesabından aralarında 'un da yer aldığı bazı arkadaşları takip etmeyi bıraktı. İlk kez konu hakkında konuşan İbrahim Çelikkol, "Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır." dedi.

BİRCE AKALAY'IN SİLDİĞİ İBRAHİM ÇELİKKOL, KÜPLERE BİNDİ

Birce Akalay'ın İbrahim Çelikkol'u takipten çıkmasının ardından iki yakın dostun neden küstüğü merak konusu oldu. Konuyla ilgili konuşan İbrahim Çelikkol, "Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir, hayatta ne yaşanırsa yaşansın yaşanmışlıklar unutulmaz ve zor günlerde ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir. Ben de başta annesi olmak üzere avukatını da kendisini aramış bir insanım tabii ki" diyerek arkadaşının yanında olduğunu belirtti.

Birce Akalay küstü, İbrahim Çelikkol sert çıktı: Taş yerinde ağırdır

Birce Akalay'ın kendisini sosyal medyadan çıkarmasına sinirlenen İbrahim Çelikkol, "Ama canı sağ olsun çok önemli şeyler değil bunlar, bizim neslin, bizim kuşağın işleri değil bunlar sosyal medyada takipten çıkmak gibi şeyler. Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır." dedi.

Birce Akalay küstü, İbrahim Çelikkol sert çıktı: Taş yerinde ağırdır

Birce Akalay konu hakkında sessizliğini korurken, "Hiiiç hiiiç, asla konuşmayacağım. Ama bu süre zarfında sevdiklerimden çok güzel destekler, mesajlar aldım." sözleri İbrahim Çelikkol'un yanında olmadığı mesajını verdi.

Birce Akalay küstü, İbrahim Çelikkol sert çıktı: Taş yerinde ağırdır
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilan Çiçek Deniz gelen tepkilere daha fazla dayanamadı! "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözleri başına iş açtı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy nişanlandı!
ETİKETLER
#sosyal medya
#uyuşturucu
#birce akalay
#ibrahim çelikkol
#Dostluk
#Önemli Değil
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.