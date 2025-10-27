Birce Akalay küstü, İbrahim Çelikkol sert çıktı: Taş yerinde ağırdır

Daha önce Siyah Beyaz Aşk ve Kuş Uçuşu gibi yapımlarda rol alan Birce Akalay, yakın dostluklarıyla dikkat çekiyordu. Birce Akalay'ın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından aralarında İbrahim Çelikkol'un da yer aldığı bazı arkadaşları takip etmeyi bıraktı. İlk kez konu hakkında konuşan İbrahim Çelikkol, "Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır." dedi.

BİRCE AKALAY'IN SİLDİĞİ İBRAHİM ÇELİKKOL, KÜPLERE BİNDİ

Birce Akalay'ın İbrahim Çelikkol'u takipten çıkmasının ardından iki yakın dostun neden küstüğü merak konusu oldu. Konuyla ilgili konuşan İbrahim Çelikkol, "Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir, hayatta ne yaşanırsa yaşansın yaşanmışlıklar unutulmaz ve zor günlerde ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir. Ben de başta annesi olmak üzere avukatını da kendisini aramış bir insanım tabii ki" diyerek arkadaşının yanında olduğunu belirtti.

Birce Akalay'ın kendisini sosyal medyadan çıkarmasına sinirlenen İbrahim Çelikkol, "Ama canı sağ olsun çok önemli şeyler değil bunlar, bizim neslin, bizim kuşağın işleri değil bunlar sosyal medyada takipten çıkmak gibi şeyler. Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır." dedi.

Birce Akalay konu hakkında sessizliğini korurken, "Hiiiç hiiiç, asla konuşmayacağım. Ama bu süre zarfında sevdiklerimden çok güzel destekler, mesajlar aldım." sözleri İbrahim Çelikkol'un yanında olmadığı mesajını verdi.