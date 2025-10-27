Dilan Çiçek Deniz gelen tepkilere daha fazla dayanamadı! "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözleri başına iş açtı

Berna Laçin'in estetikli oyuncularla ilgili sözleri sonrası Dilan Çiçek Deniz'în "Oyunculuk o kadar da kutsal bir meslek değil" sözleri tepki topladı. Ekin Türkmen ve Burak Sergen tepki gösterirken, Pelin Akil ise Dilan Çiçek Deniz'in sözlerine katıldığını belirtti. Tepkilerin odağındaki Dilan Çiçek Deniz, yeni bir açıklama yaparak tartışmaya son noktayı koydu.

EKİN TÜRKMEN, DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN SÖZLERİYLE KÜPLERE BİNDİ

Dilan Çiçek Deniz, "Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya hesabından Deniz'e; "Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

PELİN AKİL DE DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E DESTEK ÇIKTI

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil de Dilan Çiçek Deniz'in sözlerine destek vererek "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" dedi.

İki gündür sosyal medyanın gündeminde yer alan Dilan Çiçek Deniz; "Güzel tepkiler var. Sağ olsunlar. Bence yanlış anlayanlar da var. Onları da açıklamak istiyorum. Ben işime çok saygı duyuyorum. Çok önem istiyorum ve çok şanslıyım ki çok sevdiğim bir iş yapıyorum ama 'Oyuncular kutsaldır' denildiği noktada oyuncuların yaptığı bazı hareketleri meşrulaştırmış olabiliyoruz. Meşru hale getirebiliyoruz. Benim genç bir oyuncu arkadaşım ya da sette çalışan bir arkadaşım, bazı 'Kutsal oyuncular' tarafından herhangi bir tavra maruz kaldıktan sonra onu sorgulayamayacak bir pozisyona sürüklenmelerini istemem" dedi.