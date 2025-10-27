Menü Kapat
22°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Dilan Çiçek Deniz gelen tepkilere daha fazla dayanamadı! "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözleri başına iş açtı

Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz günlerde "Oyunculuk o kadar da kutsal bir meslek değil" sözleriyle hem tepki toplamıştı hem de bazı isimler tarafından desteklenmişti. Tepki çeken Dilan Çiçek Deniz, yeni bir açıklama yaparak, "Ben işime çok saygı duyuyorum" dedi.

Dilan Çiçek Deniz gelen tepkilere daha fazla dayanamadı!
Berna Laçin'in estetikli oyuncularla ilgili sözleri sonrası 'în " o kadar da kutsal bir meslek değil" sözleri tepki topladı. Ekin Türkmen ve Burak Sergen tepki gösterirken, Pelin Akil ise Dilan Çiçek Deniz'in sözlerine katıldığını belirtti. Tepkilerin odağındaki Dilan Çiçek Deniz, yeni bir açıklama yaparak tartışmaya son noktayı koydu.

EKİN TÜRKMEN, DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN SÖZLERİYLE KÜPLERE BİNDİ

Dilan Çiçek Deniz, "Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dilan Çiçek Deniz gelen tepkilere daha fazla dayanamadı! "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözleri başına iş açtı

hesabından Deniz'e; "Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Dilan Çiçek Deniz gelen tepkilere daha fazla dayanamadı! "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözleri başına iş açtı

PELİN AKİL DE DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E DESTEK ÇIKTI

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil de Dilan Çiçek Deniz'in sözlerine destek vererek "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" dedi.

Dilan Çiçek Deniz gelen tepkilere daha fazla dayanamadı! "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözleri başına iş açtı

İki gündür sosyal medyanın gündeminde yer alan Dilan Çiçek Deniz; "Güzel tepkiler var. Sağ olsunlar. Bence yanlış anlayanlar da var. Onları da açıklamak istiyorum. Ben işime çok saygı duyuyorum. Çok önem istiyorum ve çok şanslıyım ki çok sevdiğim bir iş yapıyorum ama 'Oyuncular kutsaldır' denildiği noktada oyuncuların yaptığı bazı hareketleri meşrulaştırmış olabiliyoruz. Meşru hale getirebiliyoruz. Benim genç bir arkadaşım ya da sette çalışan bir arkadaşım, bazı 'Kutsal oyuncular' tarafından herhangi bir tavra maruz kaldıktan sonra onu sorgulayamayacak bir pozisyona sürüklenmelerini istemem" dedi.

Dilan Çiçek Deniz gelen tepkilere daha fazla dayanamadı! "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözleri başına iş açtı
Sıkça Sorulan Sorular

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KAÇ YAŞINDA?
28 Şubat 1995 Sivas doğumlu Dilan Çiçek Deniz, 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Oyuncu ilk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ekranda yer aldı.
