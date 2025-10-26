Kadir İnanır balıkçıda ortaya çıktı! İşte son hali

Türk sinemasının jönlerinden Kadir İnanır, beyninde pıhtı atmasının ardından 9 ay boyunca hastanede tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından dinlenmesi için evine gönderilen usta sanatçı uzun süre ardından ilk kez Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in paylaşımında görüntülendi.

KADİR İNANIR'IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Dört aylık yoğun bakımın ardından 5 ay da fizik tedavi gören Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır'ın son hali, Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Ekmen yaptığı paylaşımda, "Günün sürprizi Kadir abiyle karşılaşmak oldu. Onu zihnen ve bedenen sağlıklı görmek beni mutlu etti. Emeği ve çabası ile barışın hediye edileceği insanların başında gelir Kadir abi!" notunu düştü.