Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kadir İnanır balıkçıda ortaya çıktı! İşte son hali

Beyninde pıhtı atması sonucu 9 ay hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi. 75 yaşındaki usta sanatçının son halini, milletvekili Mehmet Emin Ekmen sosyal medya hesabından paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kadir İnanır balıkçıda ortaya çıktı! İşte son hali
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 17:01

Türk sinemasının jönlerinden , beyninde pıhtı atmasının ardından 9 ay boyunca hastanede tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından dinlenmesi için evine gönderilen usta sanatçı uzun süre ardından ilk kez Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in paylaşımında görüntülendi.

Kadir İnanır balıkçıda ortaya çıktı! İşte son hali

KADİR İNANIR'IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Dört aylık yoğun bakımın ardından 5 ay da fizik tedavi gören Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır'ın son hali, Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Ekmen yaptığı paylaşımda, "Günün sürprizi Kadir abiyle karşılaşmak oldu. Onu zihnen ve bedenen sağlıklı görmek beni mutlu etti. Emeği ve çabası ile barışın hediye edileceği insanların başında gelir Kadir abi!" notunu düştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadir İnanır'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
Kadir İnanır'ın son halini Ahmet Ümit paylaştı! Zayıflığı dikkat çekti
ETİKETLER
#Sağlık
#kadir inanır
#oyuncu
#deva partisi
#Mehmet Emin Ekmen
#Yeşilçam
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.