Kadir İnanır'ın son halini Ahmet Ümit paylaştı! Zayıflığı dikkat çekti

Beyin damarına pıhtı atması sonrası uzun süre yoğun bakımda kalan Kadir İnanır, evinde tedavisine devam ediyor. Son olarak şair ve yazar Ahmet Ümit, Kadir İnanır'ı ziyaret etti ve usta oyuncunun son görüntüsünü paylaştı.

Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra fizik tedavisi süren usta oyuncuyu, dostları yalnız bırakmıyor.

KADİR İNANIR'IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Ümit, Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek; "Müthiş bir direniş sergiliyor Kadir ağabey... Her gün biraz daha iyileşiyor, her gün biraz daha toparlanıyor, umuyor ve bekliyorum ki çok da uzak olmayan bir gelecekte sağlığına tümüyle kavuşacak" dedi.

10 Haziran'da da Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ile ressam Sali Turan, Kadir İnanır'ı fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etmişti.