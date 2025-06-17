Nihal Candan 25 kiloya düştü! Yoğun bakıma kaldırıldı, ailesi hastaneye koştu

Yaşadığı kilo kaybı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın son sağlık durumunu yakın arkadaşı paylaştı. 25 kiloya kadar Nihal Candan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaşadığı kilo kaybı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. 25 kiloya düşen Nihal Candan'ın yakın arkadaşı durumunun ne kadar kritik olduğunu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda anlattı.

NİHAL CANDAN'IN DURUMU KRİTİK

Nihal Candan'ın yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu, "Umut anneyle konuştuk. Biliyorsunuz devlet hastanesinde şuan ve yoğun bakıma alınmış sonunda, Nihal yine istemiyorum demesine rağmen çok şükür alınmış. 25 kiloya düşmüş ve kritik bir süreçte. Sağlığına kavuşsun tek dileğimiz" notunu düştü.

Vasi atanması gerektiğini belirten Kerimoğlu, "Acil vasi atanması gerekiyor aileden, annesinin. Onun için hemen Adalet Bakanlığı'na hatta Hande Yener yazmış. Acil hem de çok acil bir vasi atanıp tedavi uygulanması gerekiyor" dedi.