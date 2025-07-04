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 | Dilek Ulusan

Kadir İnanır'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi. Fizik tedavi sürecine devam eden Kadir İnanır'ın oldukça zayıflamış hali dikkatlerden kaçmadı.

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Kadir İnanır'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 15:12

Beyin damarına pıhtı atması sonucu günlerce yoğun bakımda kalan , evinde fizik tedavi sürecine devam ediyor. Arkadaşlarının ziyaret ettiği Kadir İnanır'ın son hali ise hayranlarını endişelendirdi.

KADİR İNANIR'DAN HAFTALAR SONRA İLK KARE

10 Haziran'da da Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ile ressam Sali Turan, Kadir İnanır'ı fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etmişti. Haftalar sonra paylaşılan Kadir İnanır karesi ise, usta oyuncunun hayranlarını endişelendirdi. Oldukça zayıfladığı görülen Kadir İnanır'ın fizik tedavi süreci ise devam ediyor.

Kadir İnanır'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi

Geçtiğimiz aylarda usta oyuncuyu ziyaret eden Ahmet Ümit, Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek; "Müthiş bir direniş sergiliyor Kadir ağabey... Her gün biraz daha iyileşiyor, her gün biraz daha toparlanıyor, umuyor ve bekliyorum ki çok da uzak olmayan bir gelecekte sağlığına tümüyle kavuşacak" dedi.

Kadir İnanır'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
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ETİKETLER
#sağlık durumu
#kadir inanır
#Fizik Tedavi
#Beyin Damarı Pıhtısı
#Ümit Tokcan
#Sali Turan
#Magazin
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