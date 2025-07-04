Şarkıcı Çelik yangın bölgesine gitti! Son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çeşme'deki yangının kontrol altına alındığını, Ödemiş ve Buca’daki yangınları kontrol altına almak için ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Şarkıcı Çelik de yangın bölgesine giderek elinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduğunu paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele edilirken; İzmir'in Buca ve Ödemiş ilçesinde müdahaleler sürüyor. Yangın felaketleri sebebiyle yeni klip yayınını erteleyen ünlü şarkıcı Çelik de bölgeye gitti.

ÇELİK ÖDEMİŞ'E GİTTİ: NE GEREKİRSE YAPARIM

Soluğu Ödemiş'te alan Çelik, "Ekran başında çaresiz durmak veya sosyal mecralardan laf yarıştırmaktansa sahaya gelmeyi seçtim. Arazi aracımla gerekirse su gerekirse hasta taşırım" dedi.

Buca ve Çeşme'ye de gideceğini ifade eden ünlü şarkıcı, "Gece yola çıktık ve Ödemiş'e geldik. Hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Birine su mu veririz, hastaneye mi götürürüz? Nasıl destek oluruz? Bir sürü resmi görevli var. Ne yapabilirsek ne destek olabilirsek... Çok üzücü bir görüntü. Evde oturmak istemedim ve buraya geldim" ifadelerini kullandı.