Konserlerden en çok kazanan sanatçılar belli oldu! Hadise'nin sırası şaşırttı

Forbes Türkiye, 2024'te en çok kazanan sahne sanatçılarını açıkladı. Zirvede Cem Adrian yer alırken, en fazla çıkış yakalayan isim ise Nazan Öncel oldu. Hadise'nin ciddi gelir kaybı yaşaması da dikkatlerden kaçmadı.

2024 konser gelirleri açıklandı. Hakan Altun, 48 konserle 7.4 milyon Euro'ya ulaşarak ikinci sıraya yerleşti. Onu büyük bir sıçramayla Yalın izledi. Geçtiğimiz yıl yalnızca 820 bin Euro kazanan sanatçı, bu yıl gelirini %704 artırarak 6.5 milyon Euro'ya taşıdı.

NAZAN ÖNCEL LİSTENİN ZİRVESİNDE YER ALDI

Listenin en dikkat çekici çıkışlarından biri ise Nazan Öncel oldu. Geçen yıl sadece 180 bin Euro gelir elde eden sanatçı, 2024'te kazancını 1 milyon 80 bin Euro'ya çıkardı. Sadece 24 konserle ulaştığı bu rakam, onu en hızlı yükselen isimlerden biri yaptı.

Listenin en çok gelir kaybı yaşayan isimlerinden biri Ezhel oldu. 2023 yılında 2.2 milyon Euro kazanan sanatçı, bu yıl sadece 1 milyon Euro'nun biraz üzerine çıkabildi. %54,5'lik bu düşüş, onu listenin en büyük kaybedenleri arasına yerleştirdi. Hadise ise sahne dünyasındaki parlak kariyerine rağmen 2024'te büyük bir gelir düşüşü yaşadı.