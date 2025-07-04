Yaprak Dökümü'nün Yaman'ı Bülent Fil yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranlarına mesaj verdi

Çemberimde Gül Oya, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Dinle Sevgili, Arka Sokaklar gibi birçok dizide rol alan Bülent Fil, yıllar sonra ortaya çıktı.

BÜLENT FİL'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yaprak Dökümü dizisinde Yaman karakteriyle yer almış Bülent Fil yıllar sonra ortaya çıktı. Sevenlerine mesaj yollayan Fil, "Merhaba Ben Bülent Fil. Beni belki Yaprak Dökümü'yle hatırlıyorsunuzdur Yaman karakteriyle. Beni izleyen, beni izlemiş olan, beni görünce şaşırmayan yaşlı halimi. Herkese bol bol selamlarımı iletiyorum. Hepiniz harikasınız." mesajını verdi.

61 yaşındaki Bülent Fil'in son halini gören takipçileri ünlü oyuncuya yorum yağdırdı. Bülent Fil'e, "Hiç değişmemiş", "O zaman da şimdi de karizmatik", "Yaman karakteri nasıl unutulur gibi yorumlar yapıldı.