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 | Dilek Ulusan

Yaprak Dökümü'nün Yaman'ı Bülent Fil yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranlarına mesaj verdi

Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımı Yaprak Dökümü'nde Yaman rolüyle yer alan Bülent Fil, ortaya çıktı. 61 yaşındaki Bülent Fil, takipçilerine mesaj göndermeyi de ihmal etmedi.

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Yaprak Dökümü'nün Yaman'ı Bülent Fil yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranlarına mesaj verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 11:29

Çemberimde Gül Oya, , Kurtlar Vadisi Pusu, Dinle Sevgili, Arka Sokaklar gibi birçok dizide rol alan Bülent Fil, yıllar sonra ortaya çıktı.

BÜLENT FİL'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yaprak Dökümü dizisinde Yaman karakteriyle yer almış Bülent Fil yıllar sonra ortaya çıktı. Sevenlerine mesaj yollayan Fil, "Merhaba Ben Bülent Fil. Beni belki Yaprak Dökümü'yle hatırlıyorsunuzdur Yaman karakteriyle. Beni izleyen, beni izlemiş olan, beni görünce şaşırmayan yaşlı halimi. Herkese bol bol selamlarımı iletiyorum. Hepiniz harikasınız." mesajını verdi.

Yaprak Dökümü'nün Yaman'ı Bülent Fil yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranlarına mesaj verdi

61 yaşındaki Bülent Fil'in son halini gören takipçileri ünlü oyuncuya yorum yağdırdı. Bülent Fil'e, "Hiç değişmemiş", "O zaman da şimdi de karizmatik", "Yaman karakteri nasıl unutulur gibi yorumlar yapıldı.

Yaprak Dökümü'nün Yaman'ı Bülent Fil yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranlarına mesaj verdi
ETİKETLER
#Medya
#oyuncu
#yaprak dökümü
#Bülent Fil
#Türk Dizileri
#Magazin
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