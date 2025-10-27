Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy nişanlandı!

Oyunculuk yaptığı dönemde kansere yakalandığını öğrenen 35 yaşındaki Boğaç Aksoy, 3 senelik verdiği mücadeleyi kazandı. Kanseri yendikten sonra oyunculuğu bıraktığını açıklayan Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy, nişanlandığını duyurdu.

BOĞAÇ AKSOY NİŞANLANDI

Akasya Durağı, Mahallenin Muhtarı, Savaşçı ve Arka Sokaklar gibi dizilerde rol alan Boğaç Aksoy, aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Boğaç Aksoy nişan karelerini, "Bizim masalımız sonsuzluk üzerine.. Ailem büyüdü. İyi ki sen…" notunu düştü.

35 yaşındaki oyuncuya hayranları" Darısı düğüne", "Çok Mutlu olun", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlar yaparak iyi dileklerini iletti.

BOĞAÇ AKSOY OYUNCULUĞU BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İstanbul’u terk ederek Fethiye’ye yerleşen ve bir tekne alarak kaptanlığa başlayan Aksoy, kendisinin burada mutlu ve huzurlu olduğunu söyleyerek, “Hastalık sürecimde doktorumun bana temiz hava olan bir yerde yaşamalısın tavsiyesi üzerine İstanbul’dan taşınmaya karar verdim. Fethiye’ye taşınmak, burada bir şeyler yapmak uzun zamandır hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Artık Fethiyeli oldum diyebilirim” ifadesini kullandı.