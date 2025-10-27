Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy nişanlandı!

Geçtiğimiz yıllarda lenf kanserine yakalanan ve uzun tedavi sürecinin ardından hastalığını atlatan Boğan Aksoy nişanlandı. Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncunun nişan karelerine ise yorum yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy nişanlandı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 09:23

yaptığı dönemde kansere yakalandığını öğrenen 35 yaşındaki Boğaç Aksoy, 3 senelik verdiği mücadeleyi kazandı. Kanseri yendikten sonra oyunculuğu bıraktığını açıklayan 'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy, nişanlandığını duyurdu.

BOĞAÇ AKSOY NİŞANLANDI

Akasya Durağı, Mahallenin Muhtarı, Savaşçı ve Arka Sokaklar gibi dizilerde rol alan Boğaç Aksoy, aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Boğaç Aksoy karelerini, "Bizim masalımız sonsuzluk üzerine.. Ailem büyüdü. İyi ki sen…" notunu düştü.

Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy nişanlandı!

35 yaşındaki oyuncuya hayranları" Darısı düğüne", "Çok Mutlu olun", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlar yaparak iyi dileklerini iletti.

Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy nişanlandı!

BOĞAÇ AKSOY OYUNCULUĞU BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İstanbul’u terk ederek ’ye yerleşen ve bir tekne alarak kaptanlığa başlayan Aksoy, kendisinin burada mutlu ve huzurlu olduğunu söyleyerek, “Hastalık sürecimde doktorumun bana temiz hava olan bir yerde yaşamalısın tavsiyesi üzerine İstanbul’dan taşınmaya karar verdim. Fethiye’ye taşınmak, burada bir şeyler yapmak uzun zamandır hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Artık Fethiyeli oldum diyebilirim” ifadesini kullandı.

Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy nişanlandı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadir İnanır balıkçıda ortaya çıktı! İşte son hali
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı ve arkadaşından suç duyurusu!

Sıkça Sorulan Sorular

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?
30 Temmuz 1989 Kocaeli doğumlu Boğaç Aksoy, “Best Model of Turkey 2007” yarışmasında finalist olarak dikkat çekti. Mahallenin Muhtarları dizisinde rol alan oyuncu daha sonra ise Akasya Durağı ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol aldı.
ETİKETLER
#fethiye
#kanser
#nişan
#arka sokaklar
#oyunculuk
#Boğaç Aksoy
#Yeni Başlangıç
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.