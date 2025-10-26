Menü Kapat
20°
Magazin
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Güllü'nün kızı ve arkadaşından suç duyurusu!

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyam Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, kişilik haklarını ihlal edildiğini ileri sürerek, sosyal medya ve televizyon programlarında açıklamalarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

26 Eylül'de hayatını kaybederek Türkiye gündemini sarsan sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından ortaya çıkan spekülasyonların ardı arkası kesilmedi. Konuyla ilgili Güllü'nün kızı Tuğyam Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gülter ve Ulu, 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili hukuki süreci etkileyecek açıklama ve paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İkilinin avukatı Merve Uçanok suç duyurusu hakkında açıklamada bulundu.

Güllü'nün kızı ve arkadaşından suç duyurusu!

"İTİBAR SUİKASTI"

Merve Uçanok, Gül Tut'un yaşanan elim hadise sonucu hayatını kaybetmesinin başta müvekkilleri olmak üzere tüm ülkede derin bir üzüntü oluşturduğunu belirterek, yaklaşık bir aydır çeşitli basın organları ve sosyal medyada müteveffanın kızı olan Tuğyan Ülkem Gülter ve manevi kızı Sultan Nur Ulu hakkında gerçeğe ve dosyadaki delil durumuna tamamen aykırı, haksız ve vicdanları yaralayıcı bir dezenformasyon sürecinin yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu durum, müvekkillerimiz hakkında adeta bir linç kampanyasına ve itibar suikastına dönüşmüştür. Konuyla hiçbir bağlantısı bulunmayan kişilerin görsel ve sosyal medyada kanal kanal gezerek yaşanan olay üzerinden prim yapmaya çalıştığı, hukuki süreç ve hakikati çarpıtarak açıklamalarda bulunduğu görülmüştür. Bu süreçte, salt izlenme ve tıklanma kaygısı ile yapılan maddi gerçeklikten kopuk yayınlar, yürütülen adli soruşturmayı etkilediği ve müvekkillerimizin özel hayatlarına saygı duyulmasını talep etme haklarını ihlal ettiği gibi, zaten büyük bir acı ve yas içerisindeki, annesini kaybetmiş olan müvekkillerimizin manevi dünyalarında da telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermektedir. Her birey gibi, yaslarını yaşamalarını ve devam etmeye çalıştıkları günlük hayatlarını sağlıklı biçimde sürdürmelerini imkansız kılmaktadır."

Güllü'nün kızı ve arkadaşından suç duyurusu!

"ÜN KAZANMAYA ÇALIŞTILAR"

Açıklamasında, kamuoyundan hukuki sürece ve henüz gencecik yaşlarında annelerini kaybeden müvekkillerinin acılarına saygı duyulmasını, sürece vicdani ve hukuki açıdan yaklaşılmasını rica ettiklerini belirten Merve Uçanok; "Müvekkillerimizin masumiyet karinesi ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki her türlü yayınların durdurularak olay üzerinden ün kazanmaya çalışan üçüncü kişilere prim verilmemesi gerekmektedir. Bu amaçla, tarafımızca gerekli hukuki başvurularda bulunulmuş olup benzer yayınlara devam edilerek müvekkillerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda müvekkillerimizin tüm hukuki haklarının kullanılacağını bildiririz" ifadelerine yer verdi.

Güllü'nün kızı ve arkadaşından suç duyurusu!
