Nalan Aksoy yakın arkadaşı Fatih Ürek’in son sağlık durumunu paylaştı! Yoğun bakım odasına nasıl girdiği merak konusu oldu

Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisi hastanede devam eden Fatih Ürek'in durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, yoğun bakım odasına girdiğini ve yaptığı bir esprinin ardından şarkıcının kendisine göz kırptığını söyledi

ÜNLÜ İSİMLER FATİH ÜREK'İN YANINA KOŞTU

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Cumartesi gecesi ailesi ve yakın dostları hastaneye çağrılan Ürek'in son durumuyla ilgili dün hastaneden yazılı bir açıklama yapılmış ve durumunun kritik olduğu söylenmişti.

FATİH ÜREK'İN YAKIN ARKADAŞINDAN BİR GARİP AÇIKLAMA

Fatih Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, dün yoğun bakım odasına girdiğini söyleyerek çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Nalan Aksoy'un yoğun bakım odasına nasıl girdiği ise merak konusu olurken, paylaşımına da çok sayıda yorum aldı.

Nalan Aksoy, Fatih Ürek'in yanına yoğun bakıma girdiğini belirterek, "Sevgili arkadaşlar! Saat 14.00, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih'imin yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor... Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi, belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli gözüyor. Allah'tan ümit kesilmez lütfen dualarımızı esirgemeyin. Haber kirliliğine inanmayın ben gözlerimle gördüm." dedi.