SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nalan Aksoy yakın arkadaşı Fatih Ürek’in son sağlık durumunu paylaştı! Yoğun bakım odasına nasıl girdiği merak konusu oldu

Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in durumunun kritik olduğu açıklandı. Fatih Ürek'in yakın arkadaşı Nalan Aksoy, yoğun bakım odasına girdiğini ve yaptığı esprisi sonrası şarkıcının kendisine göz kırptığını söyledi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 12:26

Geçirdiği sonrası tedavisi hastanede devam eden 'in durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, odasına girdiğini ve yaptığı bir esprinin ardından şarkıcının kendisine göz kırptığını söyledi

ÜNLÜ İSİMLER FATİH ÜREK'İN YANINA KOŞTU

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Cumartesi gecesi ailesi ve yakın dostları hastaneye çağrılan Ürek'in son durumuyla ilgili dün hastaneden yazılı bir açıklama yapılmış ve durumunun kritik olduğu söylenmişti.

Nalan Aksoy yakın arkadaşı Fatih Ürek’in son sağlık durumunu paylaştı! Yoğun bakım odasına nasıl girdiği merak konusu oldu

FATİH ÜREK'İN YAKIN ARKADAŞINDAN BİR GARİP AÇIKLAMA

Fatih Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, dün yoğun bakım odasına girdiğini söyleyerek çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Nalan Aksoy'un yoğun bakım odasına nasıl girdiği ise merak konusu olurken, paylaşımına da çok sayıda yorum aldı.

Nalan Aksoy yakın arkadaşı Fatih Ürek’in son sağlık durumunu paylaştı! Yoğun bakım odasına nasıl girdiği merak konusu oldu

Nalan Aksoy, Fatih Ürek'in yanına yoğun bakıma girdiğini belirterek, "Sevgili arkadaşlar! Saat 14.00, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih'imin yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor... Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi, belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli gözüyor. Allah'tan ümit kesilmez lütfen dualarımızı esirgemeyin. Haber kirliliğine inanmayın ben gözlerimle gördüm." dedi.

Nalan Aksoy yakın arkadaşı Fatih Ürek’in son sağlık durumunu paylaştı! Yoğun bakım odasına nasıl girdiği merak konusu oldu
ETİKETLER
#sağlık durumu
#yoğun bakım
#kalp krizi
#fatih ürek
#Ünlüler
#Magazin
