Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tepki çekti

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'daki restoranı, güncel fiyat listesiyle gündemde. Sosyal medyada paylaşılan 12 bin 250 liralık tadım menüsü fişi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri "bu fiyatlar normal" derken, "kimileri gereksiz pahalı" yorumunda bulundu.

MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tepki çekti
MasterChef Türkiye jürilerinden , son dönemde 'da açtığı ve fine dining deneyimi sunan mekanıyla gündemde. Ancak bir sosyal medya kullanıcının paylaştığı adisyondaki görenler ise gözlerine inanamadı.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN RESTORANINDAKİ FİYATLAR GÜNDEMDE

Sosyal medyada paylaşılan fişte, iki kişilik tadım menüsü ve eşlik eden bir içecek ile birlikte toplam hesabın 12 bin 250 TL olduğu görülüyor. Mehmet Yalçınkaya'ya ait restoranın menüsünde somon pastırma, uskumru tartar, enginar kalbiyle karides, gazpacho, sakızlı ahtapot ve finalde lavanta aromalı tatlı gibi şef dokunuşu barındıran özel lezzetler yer alıyor.

MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tepki çekti

Paylaşımın ardından sosyal medyada yorumlar ikiye ayrıldı. Kimi kullanıcılar "Lezzet ve lüks sunuyor" diyerek restoranı savunurken, kimileri "Tadımlık menünün fiyatı bu kadar olur mu?" diyerek eleştirdi.

MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tepki çekti

Paylaşılan fiş, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Mehmet Yalçınkaya konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tepki çekti
