Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları yoğun bakımdan çıktı! Taburcu olduğu videoya beğeni yağdı

Veliaht dizisinin sevilen oyuncusu Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın minik kızları zatürre nedeniyle günlerde hastanede tedavi altına alındı. Oben Alkan sosyal medya hesabından kızının yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Fenomen bugün yaptığı paylaşımda ise takipçilerine sevindirici haberi verdi.

OBEN ALKAN İLE BORA AKKAŞ'IN MİNİK KIZLARI TABURCU OLDU

Veliaht dizisinde 'Zafer Karslı' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Bora Akkaş ve eşi Oben Alkan’ın minik kızları Suzan, geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Oben Alkan sosyal medya hesabından kızının sağlık sürecini takipçileriyle paylaştı.

Oben Alkan yaptığı son paylaşımda ise kızının taburcu olduğunu duyurdu ve , "Taburcu olmanın dayanılmaz mutluluğu" notunu düştü.

OBEN ALKAN KIZININ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDIĞINI BÖYLE DUYURDU

Oben Alkan, takipçilerinin soru yağdırmasının ardından yaptığı paylaşımda kızının yoğun bakımda olduğunu "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" sözleriyle duyurmuştu.