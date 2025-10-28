Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları yoğun bakımdan çıktı! Taburcu olduğu videoya beğeni yağdı

Zatürre nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan Oben Alkan ve oyuncu Bora Akkaş'ın kızı Suzan taburcu oldu. Oben Alkan kızının eğlendiği anları paylaşarak, "Taburcu olmanın dayanılmaz mutluluğu" notunu düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 10:16

Veliaht dizisinin sevilen oyuncusu Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın minik kızları nedeniyle günlerde hastanede tedavi altına alındı. Oben Alkan sosyal medya hesabından kızının yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Fenomen bugün yaptığı paylaşımda ise takipçilerine sevindirici haberi verdi.

OBEN ALKAN İLE BORA AKKAŞ'IN MİNİK KIZLARI TABURCU OLDU

Veliaht dizisinde 'Zafer Karslı' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Bora Akkaş ve eşi Oben Alkan’ın minik kızları Suzan, geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Oben Alkan sosyal medya hesabından kızının sağlık sürecini takipçileriyle paylaştı.

Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları yoğun bakımdan çıktı! Taburcu olduğu videoya beğeni yağdı

Oben Alkan yaptığı son paylaşımda ise kızının taburcu olduğunu duyurdu ve , "Taburcu olmanın dayanılmaz mutluluğu" notunu düştü.

Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları yoğun bakımdan çıktı! Taburcu olduğu videoya beğeni yağdı

OBEN ALKAN KIZININ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDIĞINI BÖYLE DUYURDU

Oben Alkan, takipçilerinin soru yağdırmasının ardından yaptığı paylaşımda kızının yoğun bakımda olduğunu "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" sözleriyle duyurmuştu.

Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları yoğun bakımdan çıktı! Taburcu olduğu videoya beğeni yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avatar Atakan'dan büyük gaf! Survivor 2026 yarışmacısını açıkladı, gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tepki çekti

Sıkça Sorulan Sorular

BORA AKKAŞ KAÇ YAŞINDA?
12 Ekim 1990 doğumlu Bora Akkaş, 2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynamıştır. Oyuncu asıl çıkışını Geniş Aile dizisiyle yaşadı.
ETİKETLER
#Zatürre
#yoğun bakım
#Bora Akkaş
#Oben Alkan
#Suzan
#Taburcu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.