Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ifo’dan kötü haber: Alman sanayi ihracatta toparlanamıyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ekim ayı ihracat beklentileri sonuçlarına göre Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi ekim ayında düşüş gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ifo’dan kötü haber: Alman sanayi ihracatta toparlanamıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 12:57

Araştırma Enstitüsü (Ifo), için ekim ayı beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, eylülde 3,4 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ekimde 0,6 puan azalarak 2,8’e indi. Endeks eylülde yaklaşık 2,5 ile yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından ekimde düşüş kaydetti.

Ifo’dan kötü haber: Alman sanayi ihracatta toparlanamıyor

ÇIKMAZA GİRMİŞ DURUMDA

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, söz konusu düşüşe ilişkin, "Alman ihracat sektörü çıkmaza girmiş durumda. Gerçek bir toparlanma görünmüyor." ifadelerini kullandı. Ifo'ya göre, Alman endüstrisi dış ticaret konusunda çok iyimser olmaya devam ediyor. Otomotiv sektörünün ihracat beklentileri ekimde yeniden yükseldi

Bu arada, Almanya’nın ihracatı ve 'den gelen talebin azalması nedeniyle bu yıl zayıf bir büyüme yönünde ilerliyor. Ocak-Ağustos döneminde mal ihracatı yıllık yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 46 milyar avroya ulaştı.

Ifo’dan kötü haber: Alman sanayi ihracatta toparlanamıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yüksek nedeniyle dünyanın en büyük ekonomisine yapılan ihracat beş ay art arda daralarak yaklaşık 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan, Çin’in yıllardır Almanya'dan ithal ettiği birçok ürünü kendisi üretmesinden dolayı bu ülkeden Alman mallarına talep de zayıflıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın bu rakamı görürse çakılacak! Tuna Kaya'dan çarpıcı altın uyarısı
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Kritik toplantının gündemine girdi
ETİKETLER
#Ekonomi
#Almanya
#çin
#abd
#ihracat
#otomotiv
#Gümrük Vergileri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.