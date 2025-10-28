Uzman isimden korkutan deprem fırtınası uyarısı! 'Depremler beklenmedik yerlerde sıklaştı'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Peş peşe yaşanan depremler nedeniyle bölge halkı geceyi dışarıda geçirirken, uzman isimlerden de açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 'deprem fırtınası'nın başladığını bildirdi. Tatar, son olarak dün sabah Mersin'in Erdemli ilçesinde daha sonra ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini, bu depremlerin dışında da Türkiye genelinde 4 ve 4'ten küçük depremlerin sürekli olduğunu belirtti.

"BEKLENMEDİK YERLERDE DE DEPREM SIKLAŞTI"

Son günlerde beklenmedik bölgelerde de sık sık depremlerin meydana geldiğine dikkat çeken Tatar," Adeta bir deprem fırtınası yaşanıyor. Aslında 6 Şubat'tan bu yana Türkiye genelinde sismik hareketlilik belirgin şekilde arttı. Küçük ve orta büyüklükteki depremlerde gözle görülür bir artış var. Bu depremler, çevredeki yakın fay hatlarını tetikleyebilir" dedi.

"ÖRTÜLÜ FAYLAR DA HAREKETLENİYOR"

Tatar, yeni depremlerin örtülü fayları ortaya çıkardığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bölgede biriken stres, daha önce aktif olmayan fay hatlarını bile harekete geçirebiliyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız iki büyük deprem, Türkiye'yi Güneybatı yönüne doğru 3,5 ila 7 metre arasında öteledi. Bu kayma, zincirleme bir şekilde diğer fayların da tetiklenmesine neden oldu. Bu nedenle yeni depremler oluyor. Stres birikimleri, örtülü fayı da hareketlendiriyor. Yani tespiti edilmeyen bir fay depremlerin etkisiyle harekete geçmiş oluyor. O hareketler haritalara tekrar işleniyor."

Kendilerinin yerbilimciler olarak bir depremin nerede ve ne büyüklükte olabileceğini öngörebildiğine değinen Tatar, ancak zamanını kesin olarak bilemediklerini, bu sismik hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini sözlerine ekledi.