Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Uzman isimden korkutan deprem fırtınası uyarısı! 'Depremler beklenmedik yerlerde sıklaştı'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar'dan kritik açıklamalar geldi. Birçok bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyleyen uzman isim "Beklenmedik yerlerde de deprem sıklaştı" ifadelerini kullandı. Tatar, yaşanan depremleri çevredeki örtülü fayları da etkileyebileceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzman isimden korkutan deprem fırtınası uyarısı! 'Depremler beklenmedik yerlerde sıklaştı'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 13:14

'in ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki paniğe neden oldu. Peş peşe yaşanan depremler nedeniyle bölge halkı geceyi dışarıda geçirirken, uzman isimlerden de açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 'deprem fırtınası'nın başladığını bildirdi. Tatar, son olarak dün sabah Mersin'in Erdemli ilçesinde daha sonra ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini, bu depremlerin dışında da Türkiye genelinde 4 ve 4'ten küçük depremlerin sürekli olduğunu belirtti.

Uzman isimden korkutan deprem fırtınası uyarısı! 'Depremler beklenmedik yerlerde sıklaştı'

"BEKLENMEDİK YERLERDE DE DEPREM SIKLAŞTI"

Son günlerde beklenmedik bölgelerde de sık sık depremlerin meydana geldiğine dikkat çeken Tatar," Adeta bir deprem fırtınası yaşanıyor. Aslında 6 Şubat'tan bu yana Türkiye genelinde sismik hareketlilik belirgin şekilde arttı. Küçük ve orta büyüklükteki depremlerde gözle görülür bir artış var. Bu depremler, çevredeki yakın fay hatlarını tetikleyebilir" dedi.

Uzman isimden korkutan deprem fırtınası uyarısı! 'Depremler beklenmedik yerlerde sıklaştı'

"ÖRTÜLÜ FAYLAR DA HAREKETLENİYOR"

Tatar, yeni depremlerin örtülü fayları ortaya çıkardığına dikkat çekerek şöyle devam etti:
"Bölgede biriken stres, daha önce aktif olmayan fay hatlarını bile harekete geçirebiliyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız iki büyük deprem, Türkiye'yi Güneybatı yönüne doğru 3,5 ila 7 metre arasında öteledi. Bu kayma, zincirleme bir şekilde diğer fayların da tetiklenmesine neden oldu. Bu nedenle yeni depremler oluyor. Stres birikimleri, örtülü fayı da hareketlendiriyor. Yani tespiti edilmeyen bir fay depremlerin etkisiyle harekete geçmiş oluyor. O hareketler haritalara tekrar işleniyor."

Kendilerinin yerbilimciler olarak bir depremin nerede ve ne büyüklükte olabileceğini öngörebildiğine değinen Tatar, ancak zamanını kesin olarak bilemediklerini, bu sismik hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Depremlerden sonra ev fiyatları! İşte Marmara'nın en ucuz konut satan şehri
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha
ETİKETLER
#deprem
#balıkesir
#Sındırgı
#Deprem Fırtınası
#Fay Hatları
#Sismik Hareketlilik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.