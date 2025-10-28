Depremlerden sonra ev fiyatları! İşte Marmara'nın en ucuz konut satan şehri

RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?

-Konut Fiyat Endeksi, yılın ilk 9 ayında Türkiye genelinde ortalama fiyatların %23,50 civarında arttığına işaret ederken, Marmara Bölgesindeki şehirlerin tamamı ortalama üzerinde performans gösterdi.

-Türkiye’de 9 aylık enflasyonun %25,43 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında; Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Edirne’de konut fiyatları, reel olarak sınırlı da olsa geriledi.

DEPREMLER ETKİLEMEDİ!

Uzmanlar, Marmara Bölgesinin ekonomik potansiyelinin yüksek olduğunu, yıllardır yeni ve güvenli yapı stokunda hızlı artış yaşandığını ve konut fiyatlarının bu yıl yaşanan depremlerden çok etkilenmediğini belirterek, “Buna karşılık genç yapı ve yatay mimari tercihleri daha ağır basıyor” diye konuşuyor.