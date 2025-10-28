Depremlerden sonra ev fiyatları! İşte Marmara'nın en ucuz konut satan şehri

Kategoriler
Türkiye deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın birçok şehrinde de hissedildi. Uzmanlar depremlere karşın bölgenin ekonomik potansiyelinin yüksek olduğunu, yeni ve güvenli yapı stokunda hızlı artış yaşandığını ve konut fiyatlarının depremlerden çok etkilenmediğini belirtiyor. İşte Marmara illerindeki son depremler ekseninde konut fiyatları ve 2025 artış oranları…
Türkiye'de bu yıl meydana gelen depremlere bakıldığında 5,0 ve üzeri şiddetteki sarsıntıların ağırlıklı olarak Kuzey Batı Anadolu'da ve Marmara Bölgesinde gerçekleştiği görülüyor. Bu depremler şöyle sıralanıyor:
-27 Ekim 2025/Balıkesir-Sındırgı: 6,1
-2 Ekim 2025/Tekirdağ-Marmara Ereğlisi: 5,3
-28 Eylül 2025/Kütahya-Simav: 5,3
-10 Ağustos 2025/Sındırgı-Balıkesir: 6,0
-3 Haziran 2025/Marmaris-Muğla: 5,8
-23 Nisan 2025/Silivri-İstanbul: 6,2
MARMARA'DA KONUT FİYATLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?
Depremler, kentsel dönüşüm ve güvenli yapı zaruretini yeniden gündeme getirirken, nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı Marmara Bölgesi, aynı zamanda konut piyasasının da en hareketli olduğu bölgeler arasında ilk sırada yer alıyor.
Marmara Bölgesindeki illerde 2025 yılının 3. Çeyrek sonu itibarıyla metrekare satış fiyatları ve bu yıl gerçekleşen fiyat artışları şöyle:
İstanbul
Metrekare fiyatı: 68 bin 763 TL
2025 fiyat artışı: %26,06
Bursa
Metrekare fiyatı: 34 bin 456 TL
2025 fiyat artışı: %24,35
Kocaeli
Metrekare fiyatı: 36 bin 384 TL
2025 fiyat artışı: %28,40
Sakarya
Metrekare fiyatı: 34 bin 594 TL
2025 fiyat artışı: %25,66
Yalova
Metrekare fiyatı: 35 bin 417 TL
2025 fiyat artışı: %22,34
Balıkesir
Metrekare fiyatı: 41 bin 41 TL
2025 fiyat artışı: %24,45
Bilecik
Metrekare fiyatı: 28 bin 899 TL
2025 fiyat artışı: %24,45
Çanakkale
Metrekare fiyatı: 44 bin 605 TL
2025 fiyat artışı: %32,42
Edirne
Metrekare fiyatı: 39 bin 644 TL
2025 fiyat artışı: %24,60
Kırklareli
Metrekare fiyatı: 35 bin 492 TL
2025 fiyat artışı: %26,62
Tekirdağ
Metrekare fiyatı: 35 bin 542 TL
2025 fiyat artışı: %27,13
RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?
-Konut Fiyat Endeksi, yılın ilk 9 ayında Türkiye genelinde ortalama fiyatların %23,50 civarında arttığına işaret ederken, Marmara Bölgesindeki şehirlerin tamamı ortalama üzerinde performans gösterdi.
-Türkiye’de 9 aylık enflasyonun %25,43 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında; Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Edirne’de konut fiyatları, reel olarak sınırlı da olsa geriledi.
DEPREMLER ETKİLEMEDİ!
Uzmanlar, Marmara Bölgesinin ekonomik potansiyelinin yüksek olduğunu, yıllardır yeni ve güvenli yapı stokunda hızlı artış yaşandığını ve konut fiyatlarının bu yıl yaşanan depremlerden çok etkilenmediğini belirterek, “Buna karşılık genç yapı ve yatay mimari tercihleri daha ağır basıyor” diye konuşuyor.