14°
Editor
 Özge Sönmez

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha

AFAD'tan alınan son verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.6 ve ardından 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan sarsıntı İzmir, Manisa ve çevre illerden de hissedildi. Öte yandan bölgede dünden beri 100'den büyük deprem meydana geldiği kaydedildi. İşte detaylar...

'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde şiddetli bir meydana geldi. Yaşanan deprem İstanbul dahil birçok ilde hissedilirken, vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Bölgede hareketlilik ise bir an olsun dinmiyor. Dün geceden bu yana en büyüğü 4.4 olmak üzere 100'ü aşkın deprem meydana geldi.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha

BİR DEPREM DAHA OLDU

'tan alınan son verilere göre, Balıkesir'de dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından şimdi de 4.6 ve 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 6.2 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha

"TÜM YARALILAR TABURU OLDU"

Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklama ile depremde yaralanan tüm vatandaşların taburcu edildiğini duyurdu.

Memişoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde;
atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir.

Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

