Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Balıkesir Sındırgı depreminde çöken binalar görüntülendi! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu. Yaşanan şiddetli depremde can kaybı olmazken, 3 bina tamamen yıkıldı. Depremin bıraktığı hasar sabahın ilk ışıklarıyla gözler önüne serildi.

'in ilçesinde gece saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir meydana geldi. Yaşanan büyük deprem başta olmak üzere birçok ilde hissedilirken, vatandaşlar geceyi dışarda geçirmek zorunda kaldı.

Balıkesir Sındırgı depreminde çöken binalar görüntülendi! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bölgede artçılar devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 boş bina ve 1 dükkanın yıkıldığını belirterek herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı. Okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi.

Balıkesir Sındırgı depreminde çöken binalar görüntülendi! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

DEPREMİN BIRAKTIĞI HASAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

6.1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu. verilerine göre yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, depremin etkisi gözler önüne serildi.

Balıkesir Sındırgı depreminde çöken binalar görüntülendi! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İlçe merkezine ve çevre illerde hissedilen depremde 3 bina tamamen yıkılırken, birçok bina da ağır aldı.

Balıkesir Sındırgı depreminde çöken binalar görüntülendi! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Balıkesir Sındırgı depreminde çöken binalar görüntülendi! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Manisa'nın altı ilçesinde de okullar tatil edildi.

Akhisar, Soma, Demirci, Kırıkağaç, Gördes ve Köprübaşı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Balıkesir Sındırgı depreminde çöken binalar görüntülendi! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
