Balıkesir Sındırgı depreminde çöken binalar görüntülendi! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaşanan büyük deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilirken, vatandaşlar geceyi dışarda geçirmek zorunda kaldı.

Bölgede artçılar devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 boş bina ve 1 dükkanın yıkıldığını belirterek herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı. Okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi.

DEPREMİN BIRAKTIĞI HASAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

6.1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, depremin etkisi gözler önüne serildi.

İlçe merkezine ve çevre illerde hissedilen depremde 3 bina tamamen yıkılırken, birçok bina da ağır hasar aldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Manisa'nın altı ilçesinde de okullar tatil edildi.

Akhisar, Soma, Demirci, Kırıkağaç, Gördes ve Köprübaşı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.