14°
Balıkesir depremi sonrası Osman Bektaş'tan ürküten açıklama! 4 ili işaret etti: 'Kanser gibi büyüyor'

Balıkesir Sındırgı'da dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Balıkesir ve çevre illerde büyük paniğe neden olurken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamada Uşak Deprem Kümesine işaret ederek 'dikkat' dedi. Öte yandan uzman isim 4 ilde 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirtti. İşte detaylar...

'in ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde meydana geldi. Yaşanan depremin derinliği 5.9 kilometre olarak kaydedilirken, sarsıntı İstanbul başta olmak üzere birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. Şiddetli deprem vatandaşları tedirgin ederken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, Sındırgı depremi sonrası ' Deprem Kümesi'ni işaret etti.

Balıkesir depremi sonrası Osman Bektaş'tan ürküten açıklama! 4 ili işaret etti: 'Kanser gibi büyüyor'

"BURASI KANSER GİBİ BÜYÜYOR"

Yaşanan büyük deprem sonrası sosyal medyada açıklama yapan Bektaş, "Uşak Deprem Kümesi kanser gibi büyümeye devam ediyor.

Deprem, 10 Ağustosta olan M 6,1 depreminin oluşturduğu artçı mikro deprem kümesi içinde gelişmiştir.

Deprem güneydoğuya doğru ilerlese de Uşak fay bloğu bütünüyle gerilmeyle yüklenmiştir. Dikkat !" ifadelerini kullandı.

Balıkesir depremi sonrası Osman Bektaş'tan ürküten açıklama! 4 ili işaret etti: 'Kanser gibi büyüyor'

"BU 4 İLDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

4 ili işaret eden Bektaş, "Bölgedeki gerilmeyle yüklenmiş fayların yerlerini gösterebilir. Kırılma eşiğinde olabilecek Manisa-Balıkesir-Uşak-Kütahya illeri ve çevresindeki bu faylar 6-7 büyüklüğündeki depremlerle tetiklenebilir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir depremi sonrası Osman Bektaş'tan ürküten açıklama! 4 ili işaret etti: 'Kanser gibi büyüyor'
