Balıkesir depremi sonrası Osman Bektaş'tan ürküten açıklama! 4 ili işaret etti: 'Kanser gibi büyüyor'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin derinliği 5.9 kilometre olarak kaydedilirken, sarsıntı İstanbul başta olmak üzere birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. Şiddetli deprem vatandaşları tedirgin ederken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, Sındırgı depremi sonrası 'Uşak Deprem Kümesi'ni işaret etti.

"BURASI KANSER GİBİ BÜYÜYOR"

Yaşanan büyük deprem sonrası sosyal medyada açıklama yapan Bektaş, "Uşak Deprem Kümesi kanser gibi büyümeye devam ediyor.

Deprem, 10 Ağustosta olan M 6,1 depreminin oluşturduğu artçı mikro deprem kümesi içinde gelişmiştir.

Deprem güneydoğuya doğru ilerlese de Uşak fay bloğu bütünüyle gerilmeyle yüklenmiştir. Dikkat !" ifadelerini kullandı.

"BU 4 İLDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

4 ili işaret eden Bektaş, "Bölgedeki gerilmeyle yüklenmiş fayların yerlerini gösterebilir. Kırılma eşiğinde olabilecek Manisa-Balıkesir-Uşak-Kütahya illeri ve çevresindeki bu faylar 6-7 büyüklüğündeki depremlerle tetiklenebilir." ifadelerini kullandı.