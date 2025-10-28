Manisa'da okullar tatil: 5 ilçede eğitime 'deprem' arası

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir'in ardından bir ilde daha okullar tatil edildi.

BALIKESİR'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Depremin ardından yapılan değerlendirme sonucunda Balıkesir'de 28 Ekim 2025 Salı günü il genelinde okullarda eğitime ara verildi.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi.

MANİSA'NIN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Depremin şiddetli hissedildiği illerden biri de Manisa oldu. Depremin ardından 5 ilçede okullar 28 Ekim Salı günü tatil edildi.

Buna göre; Akhisar, Soma, Demirci, Kırıkağaç, Gördes ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.