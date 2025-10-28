Depremle sarsılan Balıkesir'de okullar tatil edildi

Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

KAMUDA ÇALIŞAN HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."