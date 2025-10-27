Menü Kapat
Hava Durumu
22°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Okan Tüysüz deprem riski olan 4 bölgeyi açıkladı! '6.5 büyüklüğünde deprem olabilir'

İstanbul'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan depremin risk oluşturmadığını söyleyen Tüysüz, 4 riskli bölgeyi açıkladı. İşte detaylar...

Okan Tüysüz deprem riski olan 4 bölgeyi açıkladı! '6.5 büyüklüğünde deprem olabilir'
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 15:51

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'da 'in merkez üssü olduğu 3.7 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.44'te yaşanan sarsıntının ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, kısa süreli paniğe neden olan depremi değerlendirdi.

Okan Tüysüz deprem riski olan 4 bölgeyi açıkladı! '6.5 büyüklüğünde deprem olabilir'

"YIKICI BİR DEPREM KAYNAĞI DEĞİL"

Tüysüz, "Karadeniz'in deniz kıyısına paralel bazı kesimlerinde faylar var. Fakat bu faylar yaşlı fayladır, deprem üreten faylar değildir. Yıkıcı deprem üretmiş, 1968 Bartın depremi dışında bir deprem söz konusu değildir. Zaman zaman böyle depremler olur, artçıları da olmaz. Karadeniz'in içerisinin yıkıcı bir deprem kaynağı olmadığı kanaatindeyim. Bunlar olağan depremlerdir" ifadelerini kullandı.

Okan Tüysüz deprem riski olan 4 bölgeyi açıkladı! '6.5 büyüklüğünde deprem olabilir'

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Yaşanan depremin beklenen İstanbul depremi ile alakası olmadığını söyleyen Tüysüz, "Karadeniz'de yaşanan depremle, Marmara Denizi'nde beklediğimiz depremin herhangi bir alakası bulunmuyor. Birbirlerini etkilemesi de söz konusu olan bir durum değil" dedi.

Okan Tüysüz deprem riski olan 4 bölgeyi açıkladı! '6.5 büyüklüğünde deprem olabilir'

UZMAN İSİM 4 NOKTAYI İŞARET ETTİ

Türkiye'deki riskli bölgeleri sayan Tüysüz, "Önemli olan 6 ve 6.5 büyüklüğündeki depremlerin nerede olacağı ve buna göre önlemlerin alınması gerekiyor. Marmara Denizi, Bingöl Yedisu, Bingöl Palu civarı, Ege Bölgesi böyle depremlerin beklendiği bölgelerdir" dedi.

