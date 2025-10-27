Okan Tüysüz deprem riski olan 4 bölgeyi açıkladı! '6.5 büyüklüğünde deprem olabilir'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da Karadeniz'in merkez üssü olduğu 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.44'te yaşanan sarsıntının ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, kısa süreli paniğe neden olan depremi değerlendirdi.

"YIKICI BİR DEPREM KAYNAĞI DEĞİL"

Tüysüz, "Karadeniz'in deniz kıyısına paralel bazı kesimlerinde faylar var. Fakat bu faylar yaşlı fayladır, deprem üreten faylar değildir. Yıkıcı deprem üretmiş, 1968 Bartın depremi dışında bir deprem söz konusu değildir. Zaman zaman böyle depremler olur, artçıları da olmaz. Karadeniz'in içerisinin yıkıcı bir deprem kaynağı olmadığı kanaatindeyim. Bunlar olağan depremlerdir" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Yaşanan depremin beklenen İstanbul depremi ile alakası olmadığını söyleyen Tüysüz, "Karadeniz'de yaşanan depremle, Marmara Denizi'nde beklediğimiz depremin herhangi bir alakası bulunmuyor. Birbirlerini etkilemesi de söz konusu olan bir durum değil" dedi.

UZMAN İSİM 4 NOKTAYI İŞARET ETTİ

Türkiye'deki riskli bölgeleri sayan Tüysüz, "Önemli olan 6 ve 6.5 büyüklüğündeki depremlerin nerede olacağı ve buna göre önlemlerin alınması gerekiyor. Marmara Denizi, Bingöl Yedisu, Bingöl Palu civarı, Ege Bölgesi böyle depremlerin beklendiği bölgelerdir" dedi.