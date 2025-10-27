Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Çanakkale depremini sonrası Naci Görür'den kritik uyarı! 'Bölge geriliyor'

Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Edremit fay zonunu işaret ederek uyarıda bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 11:15

Saat 10.12'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğündeki meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () duyurduğu depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

AYVACIK'A 13 KİLOMETRE UZALIKTA MEYDANA GELDİ

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, 13.61 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssüne en yakın yerleşim biriminin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1982708426892275834

15 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

Ayrıca AFAD, saat 10.27'de Ayvacık merkez üssünde 3.7 büyüklüğünde başka bir depremin daha meydana geldiği duyurdu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1982710558307573766

Çanakkale depremini sonrası Naci Görür'den kritik uyarı! 'Bölge geriliyor'

NACİ GÖRÜR UYARIDA BULUNDU

Panik yaratan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kritik uyarıda bulundu.

Görür yaptığı paylaşımda Edremit Fay Zonuna dikkat çekti. Deprem uzmanı depremiyle ilgili şunları paylaştı:

"Gülpınar açıkları, Çanakkale, Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit fay zonuna paralel. Bölge geriliyor. Geçmiş olsun"

https://x.com/nacigorur/status/1982716894143508527

#deprem
#afad
#çanakkale
#Egeadenizi
#Edremitfayzonu
#Nacigörür
#Yaşam
