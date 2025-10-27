Çanakkale depremini sonrası Naci Görür'den kritik uyarı! 'Bölge geriliyor'

Saat 10.12'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurduğu depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

AYVACIK'A 13 KİLOMETRE UZALIKTA MEYDANA GELDİ

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, 13.61 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssüne en yakın yerleşim biriminin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.

15 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

Ayrıca AFAD, saat 10.27'de Ayvacık merkez üssünde 3.7 büyüklüğünde başka bir depremin daha meydana geldiği duyurdu.

NACİ GÖRÜR UYARIDA BULUNDU

Panik yaratan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kritik uyarıda bulundu.

Görür yaptığı paylaşımda Edremit Fay Zonuna dikkat çekti. Deprem uzmanı Çanakkale depremiyle ilgili şunları paylaştı:

"Gülpınar açıkları, Çanakkale, Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit fay zonuna paralel. Bölge geriliyor. Geçmiş olsun"

