İstanbul'un ardından şimdi de Mersin'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

AFAD'tan alınan son verilere göre, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 12.78 olarak kaydedilirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1982699425848873440

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak geçti. Derinlik ise 6.9 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1982700801999958194