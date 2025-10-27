İstanbul'un ardından şimdi de Mersin'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kategoriler
AFAD'tan alınan son verilere göre, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 12.78 olarak kaydedilirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak geçti. Derinlik ise 6.9 kilometre olarak kaydedildi.
