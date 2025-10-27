İstanbul depremi sonrası Osman Bektaş'tan korkutan açıklama! Kentin riskli bölgesini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da Karadeniz'in merkez üssü olduğu 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.44'te yaşanan sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'un iki sismik kuşak arasında olduğuna dikkat çekerek korkutan bir açıklamada bulundu.

"İSTANBUL İKİ SİSMİK KUŞAK ARASINDA"

Megakentin iki sismik kuşak arasında olduğunu belirten Bektaş, "Kuzeybatı ve Kuzeydoğu doğrultulu tali kolları ( 1,2,3 ) Avcılar-İstanbul üzerinden Karadeniz'e ulaşmaktadır.

Avcılar Fayı 5mm/yıl hızla 1 km den sığ bir derinlikte kayan sağ yönlü doğrultu atımlı faydır.

İstanbul iki sismik kuşak arasındadır." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN BATISI İÇİN RİSK OLUŞTURUR"

Bektaş, bir sosyal medya kullanıcısının "İstanbul'u ortadan bölen 2 fay mi var kırılacak?" sorusuna Bulgaristan açıklarında Karadeniz Fayı tarihsel olarak 7 den büyük depremler üretmiştir. Bu depremler İstanbul'un batısı için risk oluşturur." yanıtını verdi.